Vuole rubare vino nel supermercato, negoziante ferito con dei sanpietrini a Napoli L’uomo ha riportato ferite lievi; danneggiata anche la vetrina del supermercato. Per l’aggressione i carabinieri hanno arrestato un 34enne.

A cura di Valerio Papadia

È entrato in un supermercato in piazza Cavour, nel centro di Napoli, per rubare una bottiglia di vino: quando il titolare l'ha scoperto, lui non ha esitato a colpirlo con dei sanpietrini; per questo, un 34enne – originario della Nigeria, senza fissa dimora e irregolare sul suolo italiano – è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e della Pattuglia mobile di zona Stella.

Stando a quanto ricostruito dai militari dell'Arma, il 34enne è entrato nel supermercato e ha cercato di rubare una bottiglia di vino. Il titolare del supermercato se n'è accorto e l'ha fermato: il ladro, però, non l'ha presa bene e, dopo aver impugnato un sanpietrino, ha colpito ripetutamente il titolare; nella colluttazione è stata danneggiata anche una vetrina dell'esercizio commerciale.

Allertati dalla Centrale Operativa, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli sono intervenuti sul posto e hanno individuato l'aggressore: dopo una breve fuga a piedi il 34enne è stato fermato dai militari dell'Arma in via Santa Maria di Costantinopoli. Il 34enne è stato così arrestato per rapina impropria, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale ed è stato portato in camera di sicurezza, in attesa di giudizio. Il titolare del supermercato, invece, medicato in ospedale, ha riportato ferita a una gamba giudicate guaribili in 10 giorni.