Scoppia un vasto incendio nei boschi di Bacoli: brucia gran parte della vegetazione Nella serata di oggi 27 giugno un vasto incendio è scoppiato sui boschi sopra Bacoli, nel Napoletano. Subito sono stati allertati i vigili del fuoco.

A cura di Giorgia Venturini

Scoppia un incendio tra i boschi sopra a Bacoli, alle porte di Napoli. Nella serata di oggi lunedì 27 giugno le fiamme erano visibili dalla strada: alcuni automobilisti hanno ripreso l'incendio. Le immagini mostrano bene come il rogo abbia ormai coinvolto gran parte della vegetazione. Subito sono stati allertati i vigili del fuoco che hanno attivato il piano d'emergenza e si sono precipitati a spegnere le fiamme, operazione che richiederà ancora molte ora. Fortunatamente il fuoco non dovrebbe essere vicino a nessun centro abitato. Non resta ora che capire l'origine dell'incendio: certo è che il caldo di questi giorni non ha aiutato.

Altri incendi scoppiati a Pozzuoli

Sempre oggi un vasto incendio è scoppiato a Pozzuoli, nei pressi del Monte Barbaro e della Solfatara: in questo caso le fiamme sono pericolosamente vicine alle case. Fin da questa mattina sono intervenuti i vigili del fuoco e la Protezione Civile della Campania: i pompieri sono impegnati anche in altri due incendi in provincia di Caserta. Dalle prime informazioni il rogo più vasto si è registrato in località monte Barbaro, nel territorio di Pozzuoli. In pochi minuti si è precipitato sul luogo delle fiamme il coordinamento della Protezione Civile della Regione Campania, il direttore operazioni spegnimento, che sta operando da terra con l'ausilio di due squadre dell'antincendio boschivo e della Sma Campania e con l'utilizzo di 3 mezzi aerei: un elicottero della Regione Campania, un canadair e un elicottero della flotta aerea nazionale.