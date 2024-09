video suggerito

Scoperto il deposito di borse false degli ambulanti abusivi di via Toledo: era ai Quartieri Spagnoli Sequestrato tutto il materiale contraffatto scoperto all’interno, per un valore di circa 10mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Scoperto il deposito delle borse false e dei gadget taroccati venduti dagli ambulanti abusivi in via Toledo, la strada dello shopping di Napoli. Era ai Quartieri Spagnoli. A scovarlo gli agenti della Polizia Locale, nell'ambito di un'operazione anti-contraffazione sul territorio. I caschi bianchi hanno sequestrato un deposito pieno di merce contraffatta che si trovava precisamente in Vico Tofa. Il locale, contenente articoli per un valore di oltre 10.000 euro, era affittato ad un cittadino extracomunitario.

Denunciato chi occupava il locale

Secondo quanto accertato dagli investigatori, l'uomo si occupava di smistare la merce agli ambulanti della zona di Via Toledo. Il soggetto è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di frode nell’esercizio del commercio e per vendita di prodotti contraffatti. Tutto il materiale è stato posto sotto sigilli per essere poi destinato alla distruzione.

L'operazione rappresenta un importante passo nella lotta contro il commercio illegale, che danneggia l'economia locale e mette a rischio i consumatori. La Polizia Locale continua a monitorare attentamente la zona, intensificando i controlli per prevenire ulteriori attività illecite. Questo sequestro evidenzia l'importanza di acquistare prodotti da fonti affidabili e di evitare il mercato nero. La qualità e la sicurezza dei prodotti originali non possono essere garantite dalle merci contraffatte, che spesso non rispettano gli standard di sicurezza. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a contribuire attivamente alla lotta contro la contraffazione.