Scoperti dieci lavoratori in nero in un ristorante a Posillipo: denunciato il proprietario I carabinieri della stazione di Posillipo hanno denunciato a piede libero il titolare di un ristorante a via Ferdinando Russo. All’interno del locale lavoravano dieci persone in nero, di cui due destinatari anche del reddito di cittadinanza.

A cura di Giorgia Venturini

Dieci lavoratori in nero di cui due destinatari anche del reddito di cittadinanza. È quello che hanno scoperto i carabinieri della compagnia di Bagnoli durante uno dei loro controlli alle attività commerciali della zona. Durante le operazioni i militari della stazione di Posillipo insieme ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli hanno denunciato a piede libero il titolare di un ristorante a via Ferdinando Russo: all'interno del locale infatti hanno trovato i dipendenti non in regola, tutti ora segnalati all'Inps. A finire nei guai è il titolare, un uomo di 31enne: oltre alla denuncia a piede libero anche sanzioni penali e amministrative per più di 100mila euro.

In 5 mesi 1.204 furbetti del reddito di cittadinanza

I due lavoratori destinatari del reddito di cittadinanza si aggiungono alle oltre mille persone scoperte dai carabinieri a percepire l'indennizzo pur non avendone i requisiti. Numeri resi noti dal Comando Provinciale di Napoli e di quelli del Comando Ispettorato del Lavoro – in collaborazione con il personale Inps – che hanno eseguito un'operazione volta a scovare i cosiddetti "furbetti" del Reddito di cittadinanza, soggetti che, pur non avendone alcun diritto, percepiscono indebitamente il sussidio: le indagini dei militari dell'Arma, condotte dal novembre del 2021 all'aprile del 2022, hanno permesso di accertare che, nell'arco di questi cinque mesi, oltre 6 milioni e mezzo di euro (6.557.931,86 la cifra esatta) di Reddito di cittadinanza sono stati percepiti indebitamente tra Napoli e provincia. Nel dettaglio, sono 1.204 le persone scoperte dai carabinieri a percepire l'indennizzo pur non avendone i requisiti: numeri che sono lontani da quelli dello scorso anno, quando nel corso di una operazione analoga, i carabinieri scoprirono 2.441 "furbetti", per un totale di oltre 5 milioni di euro percepiti indebitamente.