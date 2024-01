Scooter travolto da un’auto, grave un 42enne: il video dello spaventoso incidente Lo scontro a Torre Annunziata, nella provincia di Napoli: l’incidente è stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza in strada. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Spaventoso incidente nella mattinata di ieri, sabato 27 gennaio, a Torre Annunziata, nella provincia di Napoli: un'automobile e uno scooter si sono scontrati; ad avere la peggio è stato l'autista del mezzo a due ruote, un uomo di 42 anni, ricoverato in ospedale in condizioni molto gravi. L'incidente si è verificato in via Vittorio Veneto, non molto lontano dal casello autostradale di Torre Annunziata Scavi: all'incrocio, lo scooter guidato dal 42enne si è scontrato violentemente con un'automobile.

Lo spaventoso incidente è stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza poste in strada, proprio a pochi metri dall'incrocio in cui si è verificato lo scontro. Le immagini mostrano lo scooter procedere verso il bivio e poi essere violentemente travolto dall'auto, che aveva appena svoltato a sinistra: il centauro viene così sbalzato violentemente dalla sella dello scooter.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso il 42enne e lo hanno trasportato all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia: le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e l'uomo è stato così trasportato all'ospedale del Mare di Napoli. Sul luogo dell'incidente si sono recati anche gli agenti del commissariato di Torre Annunziata della Polizia di Stato e quelli della Polizia Municipale, che hanno effettuato tutti i rilievi utili a determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto.