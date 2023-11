Scooter e auto senza assicurazione o fermi da mesi: tutti rimossi dal carro attrezzi. Succede al Vomero Rimosse auto e moto abbandonati nel quartiere Vomero. Tolti dalla strada 24 scooter e cinque automobili, alcune non avevano nemmeno l’assicurazione obbligatoria.

A cura di Redazione Napoli

Polizia di Stato, Polizia Municipale e servizio Carro Attrezzi del Comune: il trio più detestato da automobilisti e titolari di scooter in città. Motivo? Quando sono in strada significa una sola cosa: rimozioni in corso. E così è stato, stavolta è avvenuto nella parte alta del quartiere Vomero: stamane i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia, con la collaborazione di personale della Polizia Municipale – Nucleo Veicoli Abbandonati, hanno effettuato controlli in alcune delle strade più densamente trafficate del quartiere. Stiamo parlando di via Tasso, via Aniello Falcone, via e vico Belvedere, via Gino Doria.

Il risultato? Un en plein: nel corso del servizio sono stati rimossi 24 motoveicoli e 5 autoveicoli poiché trovati in stato di abbandono e sprovvisti di copertura assicurativa. Perché – attraverso la targa – anche controllata l'esistenza delle polizze assicurative legate al veicolo. E quando non ci sono, per legge il mezzo non può circolare, ed è posto sotto sequestro. Così è stato, in molti casi.