Scooter contro auto, Davide Pisani muore a 29 anni: lutto a Giugliano Lutto per la famiglia Pisani, titolare di una grande azienda di sartoria e cucito. Tanti messaggi di cordoglio per la terribile perdita.

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto a Giugliano per la scomparsa di Davide Pisani, di 29 anni, vittima di un violento incidente stradale avvenuto venerdì sera in via Oasi Sacro Cuore, attorno alle ore 20,00. Davide, secondo le prime ricostruzioni, viaggiava a bordo di uno scooter quando, per motivi ancora da chiarire, si è scontrato con un'auto. L'impatto è stato molto violento ed il giovane è rimasto gravemente ferito. Immediati i soccorsi dell'ambulanza del 118, che hanno trasportato il ragazzo all'Ospedale Cardarelli di Napoli. Le ferite riportate, però, evidentemente erano troppo gravi. Il ragazzo ha lottato per la vita si è spento, purtroppo, nella serata di venerdì, attorno alle ore 22,00. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore alla famiglia per la terribile e prematura perdita.

Lutto per la famiglia Pisani, titolare di azienda di sartoria

La famiglia Pisani ha un'azienda di sartoria e cucito molto nota. È stata proprio la società ad annunciare il decesso sul suo profilo social: "Con il cuore in gola, vogliamo farvi sapere che un gravissimo lutto ci ha colpito. Davide non c'è più". Immediati i soccorsi per Davide. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Municipale. La Procura di Napoli Nord ha disposto il sequestro della salma per poter eseguire l'accertamento autoptico, dopo il quale la salma potrà essere liberata per celebrare il funerale. Si tratta del terzo incidente mortale che avviene a Giugliano nel giro di pochi mesi. Il 10 giugno scorso un 21enne aveva perso la vita nei pressi di Casacelle. Ferite le tre ragazze che erano a bordo dell'auto con lui. Il 31 maggio altro incidente mortale in via Manzoni.