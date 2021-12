Scontro tra un autobus pieno di studenti e un camion dei rifiuti in Cilento: ferita una 14enne L’incidente si è verificato sulla via del Mare, tra Castellabate e Montecorice: ferita una studentessa di 14 anni, per fortuna non in maniera grave.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di paura nella mattinata odierna, venerdì 10 dicembre 2021, sulla via del Mare, tra i Comuni di Castellabate e Montecorice, in Cilento, provincia di Salerno: a scontrarsi sono stati un autobus pieno di studenti e un camion della nettezza urbana. Ad avere la peggio nell'incidente è stata una ragazza di 14 anni originaria della vicina Agropoli, che si trovava sull'autobus insieme ad altri studenti e che è rimasta ferita: soccorsa dai sanitari del 118, la giovane è stata portata al Pronto Soccorso dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove le sono state riscontrate, per fortuna, soltanto lievi escoriazioni, oltre che una contusione a un braccio. Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine, che hanno svolto tutti i rilievi del caso utili a determinare l'esatta dinamica dell'incidente e ad individuare eventuali responsabilità.

Ancora nel Salernitano, soltanto pochi giorni fa, un uomo di 46 anni è rimasto gravemente ferito in un altro incidente stradale. Il 46enne si trovava alla guida del suo autoarticolato e stava percorrendo la Statale Bussentina, nel territorio del Comune di Santa Marina quando, per cause ancora non meglio precisate, ha perso il controllo del mezzo pesante: il camion ha sfondato il guardrail che fiancheggia la strada ed è finito nella scarpata laterale, all'altezza del viadotto Palazza. Per soccorrere l'uomo sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, impiegando anche un elicottero: il 46enne è stato così trasportato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove è stato ricoverato in gravi condizioni di salute.