Scontro tra tir nel Casertano, autista resta intrappolato tra le lamiere: salvato dai pompieri coi flex L’incidente stradale sulla SS Telesina, nel territorio del comune di Gioia Sannitica. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco.

A cura di Pierluigi Frattasi

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Scontro tra due tir ieri sera sulla Strada Statale Telesina nel Casertano. L'incidente stradale ha coinvolto, per cause ancora da accertare, due autoarticolati, dei quali uno con un rimorchio per liquidi infiammabili. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze. Uno degli autisti è riuscito ad uscire da solo. L'altro, invece, è rimasto intrappolato tra le lamiere, ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarlo. I pompieri hanno dovuto tagliare le lamiere con i flex.

L'incidente stradale è avvenuto ieri sera, lunedì 27 novembre 2023. Sul posto è immediatamente arrivata una squadra dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta e precisamente del Distaccamento di Piedimonte Matese. Il sinistro si è verificato sulla SS Telesina, come detto, e precisamente nel territorio del comune di Gioia Sannitica.

I due autisti salvati dai pompieri

I Vigili del Fuoco, immediatamente giunti sul posto, hanno trovato i due mezzi pesanti che, per cause ancora da accertare, impattavano tra di loro finendo la loro corsa fuori dalla carreggiata con il rimorchio di uno dei due autotreni posto di traverso sulla strada. Uno dei due conducenti è riuscito ad uscire da solo dall’abitacolo, mentre per il secondo conducente i Vigili del Fuoco hanno dovuto tagliare le lamiere della cabina con le attrezzature in dotazione per riuscire a liberarlo e a consegnarlo alle cure del 118 presente sul posto con un’ambulanza per il trasporto in ospedale.

Leggi anche Tir si schianta contro un muro a Capua, il conducente ricoverato in ospedale

Sul posto è intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Telese per dare supporto alle operazioni di soccorso. In atto le operazioni di messa in sicurezza dei due mezzi pesanti per le successive operazioni di rimozione.