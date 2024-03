Scontro tra due scooter a Piscinola, feriti un 28enne e un 42enne: sono gravi Incidente in via Nuova Dietro la Vigna, a Piscinola, nella serata di venerdì. I due feriti trasportati in ospedale, sono in prognosi riservata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Scontro tra due scooter in via Nuova Dietro la Vigna, a Piscinola, nell'area nord di Napoli, ieri sera. L'impatto è stato violentissimo. Feriti gravemente un giovane di 28 anni e un uomo di 42 anni. I due sono stati subito soccorsi dall'ambulanza del 118 e dopo essere stati stabilizzati sono stati trasportati al Pronto Soccorso. Il 28enne è stato portato all'Ospedale Antonio Cardarelli, mentre l'altro ferito 42enne all'Ospedale del Mare. Entrambi sono in prognosi riservata.

Le indagini della Polizia Locale

Ancora da ricostruire la dinamica dell'accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente stradale sarebbe avvenuto attorno alle ore 21,15 di ieri sera, venerdì 15 marzo 2024, in via Nuova Dietro la Vigna a Piscinola, quartiere dell'area nord di Napoli. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale, reparto Infortunistica Stradale, guidati dal Comandante Colonnello Joselito Orlando e dal Capitano Gaetano Amodio, che stanno cercando di ricostruire quanto avvenuto.

Scontro tra due scooter Beverly

Nell'impatto sarebbero stati coinvolti due Beverly 300 Piaggio. I due conducenti, secondo le prime ricostruzioni, erano soli a bordo. Lo scontro potrebbe essere avvenuto in prossimità di un incrocio. Ma sono in corso indagini in merito. La dinamica dei fatti è ancora da ricostruire. Non è escluso che gli agenti dei caschi bianchi possano acquisire eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per acquisire ulteriori elementi, oltre ad eventuali testimonianze. Al momento le condizioni dei due feriti sono stabili, ma i medici non hanno ancora sciolto la prognosi.

