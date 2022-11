Scontro tra due camion in autostrada, Alfonso Varlese muore a 44 anni Lo scontro è avvenuto sull’A1, all’altezza di Teano, nel Casertano: la vittima ha tamponato un mezzo pesante che lo precedeva: per il 44enne non c’è stato nulla da fare.

A cura di Valerio Papadia

Un tragico incidente stradale, nella tarda serata di mercoledì 9 novembre, quello in cui ha perso la vita Alfonso Varlese, camionista di 44 anni originario di Sarno, nella provincia di Salerno: l'incidente si è verificato sull'Autostrada A1, all'altezza di Teano. nel Casertano.

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, il 44enne era partito da Sarno a bordo del suo camion ed era diretto al Nord: giunto come detto nei pressi di Teano, per cause ancora in corso di accertamento, Varlese ha tamponato un camion che lo precedeva, rimanendo schiacciato nell'abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che si sono adoperati per estrarre il 44enne dall'abitacolo, oltre che ai sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del camionista; ferito, invece, il conducente dell'altro mezzo pesante coinvolto nell'incidente. Sul posto anche le forze dell'ordine, che hanno svolto i rilievi utili a determinare la dinamica dell'incidente.

Il cordoglio per la morte di Alfonso Varlese

Tanti i messaggi che sono comparsi sui social network dopo che la notizia di Alfonso Varlese si è diffusa. Un collega, ad esempio, su Facebook ha scritto: "Alfonso Varlese, 44 anni, un collega, ha perso la vita in un spaventoso incidente. Una scena apocalittica. Schiacciato dal suo carico. Riposa in pace collega. 169 autisti morti sulle strade italiane nel 2021, padri di famiglia che sono usciti di casa per lavoro e che non sono più ritornati. L’autostrada ha ingoiato un’altra vita nella più totale indifferenza. Un abbraccio anche al collega ferito. Eterno riposo".