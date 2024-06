video suggerito

Scontro tra due auto nel Casertano: quattro feriti, c'è anche un bambino Incidente stradale questa mattina a Grazzanise, nella provincia di Caserta: quattro le persone ferite nell'impatto tra due auto; tra queste, una intera famiglia.

A cura di Valerio Papadia

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, domenica 16 giugno, a Grazzanise, nella provincia di Caserta: il bilancio è di quattro persone ferite; tra queste una intera famiglia, composta da padre, madre e dal loro figlio. L'incidente si è verificato intorno alle 10.30 di questa mattina, sulla Strada provinciale 3, in direzione di Capua: per cause che sono ancora in corso di accertamento, una Kia e una Fiat Punto si sono scontrate; dopo l'impatto, una delle auto ha terminato la corsa al limitare della carreggiata, mentre l'altra si è schiantata contro un palo di cemento posto a bordo strada.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone e i sanitari del 118, che si sono adoperati per prestare soccorso ai quattro feriti, poi trasportati dalle ambulanze negli ospedali Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta e Pineta Grande di Castel Volturno. Successivamente, i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti nell'incidente.

Anche le forze dell'ordine si sono recate sul posto, per effettuare tutti i rilievi del caso necessari a determinare l'esatta dinamica dell'incidente, che come detto è ancora poco chiara.