Scontro tra due auto in Irpinia, poco dopo le ore 20 di oggi, 8 luglio 2021. Due persone nell'impatto sono rimaste ferite. Il violento incidente stradale è avvenuto sulla Strada Provinciale 57, nel Comune di Mirabella Eclano. Uno dei due conducenti feriti, un 33enne originario di Mirabella Eclano, è rimasto incastrato tra le lamiere dell'abitacolo. È stato necessario l'intervento della squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda per tirarlo fuori dall'auto e consentire così ai sanitari accorsi nel frattempo sul posto di poterlo soccorrere.

Il 33enne irpino, dopo essere stato estratto dalla vettura, è stato quindi affidato dai vigili del fuoco al personale sanitario dell'ambulanza del 118 intervenuto immediatamente sul posto per i primi soccorsi. Il personale sanitario ne ha poi disposto il trasporto presso l'ospedale di Ariano Irpino. Anche l'altro ferito è stato trasportato presso lo stesso nosocomio irpino per le cure mediche del caso. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. La strada quindi è stata liberata dopo la rimozione dei detriti delle due auto coinvolte nell'incidente, in modo da poter riprendere la regolare circolazione nella massima sicurezza.

Solo il 10 gennaio scorso, un altro violento incidente stradale sulla Ss 7, in via Variante: un'automobile è uscita di strada e si è ribaltata nel territorio del comune di Manocalzati, in provincia di Avellino; l'uomo alla guida avrebbe perso il controllo del veicolo per via del maltempo e dell'asfalto bagnato, finendo nel canale che costeggia la carreggiata. Il conducente, estratto dall'abitacolo dai pompieri, è stato soccorso e trasportato all'ospedale Moscati di Avellino.