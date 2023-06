Scontro tra due auto, feriti una 24enne e un 63enne in provincia di Avellino Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente.

A cura di Valerio Papadia

Rocambolesco incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 9 giugno, a Flumeri, nella provincia di Avellino. Intorno alle 16, in contrada Tre Torri, due automobili si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. A bordo delle due vetture soltanto i rispettivi conducenti, entrambi rimasti feriti nello scontro: si tratta di una ragazza di 24 anni e di un uomo di 63 anni, che sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati al Pronto Soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino per le cure mediche del caso; non si conoscono le loro condizioni di salute.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda, che hanno provveduto prima a mettere in sicurezza l'area e poi i due veicoli coinvolti nell'incidente, che sono stati rimossi. Oltre ai pompieri, sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione di Ariano Irpino, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente, che come detto al momento risulta ancora poco chiara.