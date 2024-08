video suggerito

Scontro rocambolesco tra due auto a Pompei, arriva la polizia locale Incidente all'incrocio tra via Ripuaria, via Casone e il cavalcavia Morese. Sul posto la Polizia Locale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un incidente rocambolesco si è verificato all'incrocio tra via Ripuaria, via Casone e il cavalcavia Morese, a Pompei, in provincia di Napoli. Lo ha comunicato il sindaco del comune vesuviano, Carmine Lo Sapio. Nell'impatto si sono scontrate due auto: una Citroën proveniente da Scafati ha violentemente urtato una Fiat Punto che procedeva da via Casone verso il cavalcavia Antonio Morese. Nonostante l'impatto, nessuno è rimasto ferito, ma lo spavento è stato notevole.

Incidente a Pompei, scontro tra due auto

Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale, che hanno provveduto ad eseguire i rilievi del caso e stanno indagando sulla vicenda. L'incidente stradale è avvenuto attorno alle ore 7,45 di oggi, domenica 18 agosto 2024. L'intervento tempestivo dei caschi bianchi ha riportato l'ordine, scongiurando ulteriori incidenti.

Gli agenti, sotto la guida del Comandante Colonnello Gaetano Petrocelli, hanno esaminato la dinamica dell'incidente. Secondo le prime ricostruzioni, sotto i riflettori la velocità dei veicoli e le condizioni meteorologiche avverse, con pioggia intensa. Questo evento sottolinea l'importanza di guidare con prudenza, specialmente in condizioni di scarsa visibilità e su strade bagnate.

La polizia municipale ha prontamente messo in sicurezza l'area, prevenendo ulteriori incidenti e garantendo la fluidità del traffico.

Il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, ha pubblicato un comunicato stampa sull'accaduto:

Rocambolesco incidente all'incrocio tra via Ripuaria, via Casone e il cavalcavia Morese: nessun ferito. Provvidenziale il tempestivo intervento della polizia municipale, che ha evitato che si verificassero altri incidenti a catena. Una Citroën, proveniente da Scafati alle ore 7.45, con violenza ha urtato una Fiat Punto proveniente da via Casone, direzione Cavalcavia Antonio Morese. Fortunatamente nessun ferito, ma solo tanto spavento. La dinamica è al vaglio degli agenti al comando del colonnello Gaetano Petrocelli. La velocità dei veicoli e la pioggia hanno influito molto sulle cause del sinistro.