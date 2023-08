Scontro in Costiera, il sindaco di Amalfi: “Grazie al marittimo che ha soccorso la donna in mare” Daniele Milano, primo cittadino di Amalfi, ha ringraziato i soccorritori dell’incidente tra imbarcazioni e espresso vicinanza alla famiglia White-Vaughan.

A cura di Nico Falco

Un frame di un video dell’incidente e il sindaco di Amalfi, Daniele Milano

Il sindaco di Amalfi, Daniele Milano, è intervenuto sullo scontro tra imbarcazioni che si è verificato giovedì sera al largo di Furore, in Costiera Amalfitana, e che ha portato alla morte della turista statunitense Adrienne Vaughan. Il primo cittadino ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima a nome della cittadina del Salernitano e ha voluto ringraziare quelli che, in quei tragici e concitati momenti, si sono prodigati nei soccorsi, a partire dal marittimo che ha portato a terra la donna, purtroppo già in condizioni critiche e deceduta poco dopo.

Il gozzo su cui viaggiava la famiglia americana si è scontrato con la pura del veliero Tortuga all'altezza del Fiordo di Amalfi; i motivi dell'incidente sono ancora al centro di indagini. A Fanpage.it il capitano della nave, Tony Gallo, ha raccontato che la piccola imbarcazione avrebbe improvvisamente cambiato rotta. Lo skipper è attualmente indagato per omicidio colposo; è risultato positivo ai test tossicologici ma, come ha spiegato il procuratore Borrelli, resta da accertare se fosse sotto effetto di stupefacenti o alcol al momento dell'incidente: i risultati potrebbero essere riferiti a sostanze assunte nei giorni precedenti. Scrive Daniele Milano su Facebook: