Scontro frontale tra un trattore e un’auto: feriti entrambi i conducenti L’incidente questa mattina a Monteforte Irpino, nella provincia di Avellino: nello scontro sono rimasti feriti un uomo di 53 anni e una donna di 33.

A cura di Valerio Papadia

Grave incidente stradale quello avvenuto stamattina, giovedì 2 febbraio, a Monteforte Irpino, nella provincia di Avellino: intorno alle 6.40 di oggi, sulla Strada Statale 7 Bis, in località Gaudio, un trattore e un'automobile si sono scontrati frontalmente; nel violento impatto, il trattore si è ribaltato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino, che si sono adoperati per soccorrere i conducenti di entrambi i mezzi. A questo scopo, sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alle due persone coinvolte: si tratta del conducente del trattore, un 53enne originario di Taurano e della donna alla guida dell'automobile, una 33enne di Avellino; per entrambi si è reso necessario il ricovero all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, ma non si conoscono le loro condizioni di salute.

Vista l'ora in cui si è verificato l'incidente, non ci sono state particolari ripercussioni per la circolazione automobilistica. Oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118, sul luogo è intervenuta anche un'autogru che è stata adoperata per la rimozione del trattore.