Scontro frontale tra 3 auto, una vettura si schianta contro un lampione: il video del terribile incidente Il sinistro stradale si è verificato a Calvizzano, nella provincia di Napoli: lo scontro è stato ripreso da una telecamera di videosorveglianza e poi diffuso sui social.

A cura di Valerio Papadia

Terribile e rocambolesco incidente stradale a Calvizzano, nella provincia di Napoli: lo scontro, che dalle immagini appare veramente spaventoso, è stato ripreso da una telecamera di videosorveglianza posta in strada ed è stato pubblicato sui social network. Da quanto si apprende, l'incidente si è verificato nella notte tra sabato e domenica, in via della Repubblica, come detto a Calvizzano, e ha visto tre auto coinvolte nell'impatto. Il video mostra un incrocio: un'automobile appare sulla destra nell'inquadratura e sta per svoltare a destra quando dal senso opposto arrivano altere due auto, una delle quali sta per sorpassare l'altra e prende in pieno, frontalmente, la vettura che nel frattempo aveva già svoltato; una delle auto, quella che stava per subire il sorpasso, coinvolta anche lei nello scontro, finisce la sua corsa contro un lampione.

Dopo interminabili secondi, come si vede ancora nel video, dall'auto che si è scontrata contro il palo dell'illuminazione e da quella che è stata travolta all'incrocio fuoriescono per fortuna i conducenti; le immagini non mostrano, invece, la terza auto, quella che ha azzardato il sorpasso, finita fuori dall'inquadratura. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti poi i sanitari del 118 e le forze dell'ordine: da quanto si apprende, nessuno degli occupanti delle tre automobili ha riportato gravi conseguenze nello scontro, ma soltanto un grande spavento. Le forze dell'ordine hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'incidente, anche se il video fornisce delle importanti indicazioni in questo senso.