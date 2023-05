Scontro frontale nel Casertano, Augusto Pedana muore a 38 anni: lascia una figlia piccola Il giovane è stato coinvolto in un incidente stradale tra Marcianise e San Marco Evangelista, nella provincia di Caserta, nella quale viveva. Il 38enne lascia la compagna e una bimba piccola.

A cura di Valerio Papadia

Lutto nella provincia di Caserta per la morte di Augusto Pedana, giovane imprenditore di 38 anni, deceduto in seguito a un incidente stradale. La tragedia si è verificata su viale Carlo III, che congiunge Marcianise e San Marco Evangelista: Augusto Pedana si trovava alla guida della sua automobile, una Renault Clio station wagon quando, per cause ancora in corso di accertamento si è scontrato frontalmente con un suv, un Porsche Cayenne. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare la morte del 38enne: Augusto Pedana è purtroppo deceduto sul colpo.

Originario di Villa Literno, l'imprenditore viveva a San Nicola la Strada: lascia la compagna e una figlia piccola. Tanti i messaggi di cordoglio che sono apparsi sui social network quando la notizia della morte di Augusto Pedana si è diffusa tra le due comunità. "Al padre Angelo, nostro iscritto, alla madre Rosa, al fratello Marco, agli amici e parenti giungano le condoglianze personali, del gruppo e della intera cittadinanza per l'immane tragedia che ha sottratto il nostro giovane concittadino Augusto nel fiore della vita" si legge in un gruppo su Facebook dedicato ai cittadini di Villa Literno.

Sempre nella provincia di Caserta, in seguito a un altro incidente stradale, è deceduto il 69enne Roberto De Micco, generale dell'Aeronautica Militare italiana. L'ufficiale, che risiedeva a Cancello Arnone, è rimasto coinvolto in un incidente con la sua auto a Castel Volturno.