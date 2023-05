Incidente nel Casertano, morto il generale dell’Aeronautica Roberto De Micco De Micco, 69 anni, nella sua carriera è stato comandante degli aeroporti militari di Napoli e Grazzanise, nel Casertano. Tanti i messaggi di cordoglio per la morte dell’alto ufficiale dell’Aeronautica Militare.

A cura di Valerio Papadia

L'Aeronautica Militare italiana è in lutto per la morte del generale Roberto De Micco, deceduto a 69 anni in seguito a un incidente stradale nella provincia di Caserta. Residente proprio nel Casertano, a Cancello Arnone, il generale Roberto De Micco è stato coinvolto in un incidente stradale a Castel Volturno, sulla Provinciale: la sua automobile si è scontrata con un'altra vettura. Soccorso dai sanitari, l'alto ufficiale dell'Aeronautica Militare è stato trasportato alla clinica Pineta Grande dove, nonostante un intervento chirurgico d'urgenza, è deceduto.

La carriera del generale Roberto De Micco

Pilota esperto, già comandante del 9° Stormo "Francesco Barraca" di Grazzanise, il generale Roberto De Micco, nel corso della sua carriera in Aeronautica, era stato a capo dell'aeroporto militare proprio di Grazzanise, nonché di quello di Capodichino, a Napoli. Inoltre, nel 1995, su proposta del Consiglio dei Ministri, Roberto De Micco era stato nominato Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

I messaggi di cordoglio

L'improvvisa scomparsa dell'alto ufficiale dell'Aeronautica Militare italiana ha lasciato sgomenti coloro che lo hanno conosciuto: tantissimi i messaggi di cordoglio che sono apparsi sui social network quando la notizia della morte del generale De Micco si è diffusa. "Lo conoscevo dal 1987, appena arrivato al 51° Stormo di Istrana (Tv) mi accolse come se ci conoscessimo da anni… Sempre disponibile, educato, pronto a dare una mano a tutti… Un amore sviscerato per la sua terra…Uno degli ultimi messaggi inviatomi al riguardo dell'associazione che presiedo…'Sabatino, carissimo, mi complimento per la tua battaglia, puoi contare su di me'. Cieli blu Comandante! Un giorno ci ritroveremo" scrive un ex commilitone.