Scontro fra barche a Punta Campanella, identificato l’altro natante coinvolto Identificata la seconda barca dell’incidente di Punta Campanella dello scorso 12 luglio: appartiene ad una società di noleggio di Positano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

La Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia avrebbe identificato la barca che, dopo l'incidente avvenuto al largo di Punta Campanella nella giornata di venerdì 12 luglio, sarebbe fuggita. Si tratta di una barca appartenente ad una Società che si occupa di locazione e noleggio, con base nel porto di Positano, ora sottoposta a sequestro per le indagini della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, chiamata ad accertare l'esatta dinamica e le responsabilità dell'incidente che fortunatamente ha visto illese tutte le persone coinvolte.

Stando a quanto ricostruito dai militari della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia e del dipendente Ufficio Locale Marittimo di Massa Lubrense, che stanno indagando sulla vicenda, l'incidente sarebbe avvenuto attorno alle 20.30 dello scorso 12 luglio in località Marciano, nella acque limitrofe a Punta Campanella, a Massa Lubrense. Qui, dopo lo scontro tra due barche, il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri aveva immediatamente soccorso i naufraghi, fortunatamente illesi, trasportandoli in sicurezza presso il porto di Massa Lubrense. L'altra barca si era resa irreperibile e sarebbe stata identificata solo nella giornata di oggi dagli uomini della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia. "Si coglie l’occasione per raccomandare la massima prudenza nella condotta nautica", fa sapere la Direzione Marittima della Campania in una nota, "ricordando il generale obbligo per tutte le unità di navigare con scafo in dislocamento e comunque a meno di 10 nodi nella fascia di mare compresa tra i 200 e i 500 metri dalle coste a picco e i 300 e 1000 metri dalle spiagge".