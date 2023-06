Scontri tra tifosi e autobus incendiato a Pagani, minorenne in comunità C’è anche un minorenne tra i presunti responsabili della devastazione in occasione di Paganese-Casertana di gennaio; il giovane è stato collocato in comunità.

A cura di Nico Falco

Un minorenne è stato collocato in comunità a seguito delle indagini sugli scontri che, nello scorso gennaio, avennero a Pagani, in provincia di Salerno, e che coinvolsero tifosi della Paganese e della Casertana e durante i quali venne incendiato l'autobus dei tifosi della squadra ospite. Il giovanissimo è indiziato dei reati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, di devastazione e di altro, in concorso con persone in via di identificazione; nei suoi confronti è stata emessa una misura cautelare firmata dal Tribunale per i Minorenni di Salerno ed eseguita dalle Digos di Salerno e Caserta e da poliziotti e carabinieri.

Gli scontri avvennero il 22 gennaio, nei pressi dello stadio "Marcello Torre" di Pagani (Salerno), in occasione dell'incontro di calcio tra le due squadre, valido per la ventesima giornata di serie D. Gruppi appartenenti alle due tifoserie si erano affrontati a colpi di mazza nel centro città, nei tafferugli era rimasto ferito anche un carabiniere. Durante gli scontri era stata anche danneggiata la facciata di una palazzina, investita dalle fiamme sprigionate dall'autobus: si era resa necessaria l'evacuazione di tutti i residenti per consentire con le verifiche sui danni strutturali e sulla stabilità dell'edificio.

In poche ore le forze dell'ordine avevano individuato 9 ultras, 7 della Paganese e 2 della Casertana, arrestati in flagranza differita e alcuni dei quali già destinatari di provvedimento di Daspo. Il minorenne è stato identificato dagli investigatori come appartenente a una frangia della tifoseria organizzata che, subito prima della partita, aveva partecipato attivamente agli scontri tra i due gruppi, culminati con l'incendio del bus dei supporter della Casertana.