Scontri tra tifosi di Paganese e Casertana, il ministro Piantedosi: “Episodio grave, sanzioni più dure” Il ministro dell’Interno è intervenuto sugli scontri avvenuti nel pomeriggio di ieri a Pagani (Salerno), al termine della partita tra la squadra di casa e la Casertana.

A cura di Valerio Papadia

"Non è possibile che ogni domenica anche per il calcio minore siano impiegate risorse così cospicue delle forze dell'ordine. Non è possibile vedere episodi come quelle di ieri". Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è intervenuto sugli scontri andati in scena a Pagani, nella provincia di Salerno, nel pomeriggio di ieri: al termine della partita di Serie D tra la Paganese – la squadra di casa – e la Casertana, gruppi delle due tifoserie sono venuti a contatto e si sono picchiati a colpi di mazza; un autobus dei tifosi casertani è stato anche dato alle fiamme durante gli scontri.

Il ministro ha parlato di sanzioni dure, commisurate alla gravità degli episodi

"Discuteremo le sanzioni con il capo della Polizia e con gli organismi del Viminale. Le sanzioni saranno adeguate alla gravità di questi episodi, che dimostrano un modo di vivere lo sport in maniera diversa da quella che noi immaginiamo" ha detto ancora il ministro Piantedosi, intervenuto sugli scontri di ieri tra Paganese e Casertana al margine dell'inaugurazione della "palestra della legalità" a San Basilio, a Roma.

"Non dobbiamo fare di queste situazioni qualcosa che ci passa sotto il naso senza che ne consideriamo l'importanza. L'impostazione – ha concluso il ministro dell'Interno – sarà massima precauzione, quando ci saranno degli indicatori adotteremo delle misure anche più dure".

Durante gli scontri distrutta la facciata di una palazzina: famiglie evacuate

Il rogo che ha avvolto l'autobus dei tifosi della Casertana ha interessato anche la facciata di una palazzina lì vicino, che è stata pesantemente danneggiata dalle fiamme, a tal punto che si è resa necessaria l'evacuazione delle famiglie che vivono nell'edificio.