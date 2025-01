Scontri tra tifosi di Nocerina e Cavese: lanci di fumogeni e bombe carta in strada Tensioni tra tifosi di Cavese e Nocerina dopo la partita ad Avellino. Indagini delle forze dell’ordine: acquisiti i video. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Scontri tra tifosi Nocerina-Cavese / immagini da FB Gruppaof

Tensioni tra tifosi della Nocerina e della Cavese nella serata di ieri, sabato 18 gennaio 2025, a Nocera Superiore, nel Salernitano, con lanci di fumogeni e scontri. Sul posto anche la Polizia di Stato che è arrivata con diverse volanti. Dei video degli scontri sono stati pubblicati poi sui social, visibili anche sul gruppo Facebook Gruppaof.

Tensioni tra tifosi di Cavese e Nocerina dopo la partita ad Avellino

Secondo le prime ricostruzioni, dopo la partita con l'Avellino, disputata allo stadio Partenio-Lombardi del capoluogo irpino, un gruppo di tifosi della Cavese di rientro a casa, avrebbe raggiunto via Indipendenza e via della Libertà, tra Pecorari e Citola. Quando sono arrivati all'altezza di Nocera Superiore, i tifosi della Cavese sarebbero entrati in contatto con gli ultras della Nocerina. Ne sarebbero scaturiti degli scontri con lanci di fumogeni, bombe carta e bottiglie. Sarebbero spuntate anche delle spranghe.

Le indagini delle forze dell'ordine

Sul posto erano presenti agenti in borghese della Questura che stavano monitorando la situazione e sono subito intervenuti. I poliziotti sono stati raggiunti poco dopo da diverse volanti. Secondo le prime informazioni, non si sarebbero registrati feriti. Ma alcune auto che erano parcheggiate in strada sarebbero state danneggiate. Sulla vicenda indaga intanto la Questura di Salerno, che ha anche acquisito i filmati degli scontri per identificare le persone coinvolte. Massima allerta, intanto, per la prossima partita tra Nocerina e Cavese, rispettivamente al secondo e primo posto in classifica di Serie D, girone G, con un distacco di 11 punti. La Prefettura di Salerno ha disposto il match al porte chiuse allo Stadio San Francesco.