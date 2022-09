Scontri nello stadio dopo Napoli-Lecce tra polizia e tifosi ospiti, agente ferito Scontri tra polizia e tifosi del Lecce nello stadio Maradona dopo la partita contro il Napoli; ferito poliziotto, indagini per identificare i coinvolti.

A cura di Nico Falco

Foto di repertorio

Un poliziotto è rimasto ferito, fortunatamente in modo non grave, durante gli scontri che ci sono stati nello stadio Maradona al termine della partita tra Napoli e Lecce tra agenti e tifosi ospiti. A quando apprende Fanpage.it, a scatenare i disordini sarebbe stata la decisione di posticipare l'uscita dallo stadio dei tifosi salentini: una scelta che ormai è una prassi ben consolidata, adottata per evitare contatti tra i supporter in trasferta e i gruppi organizzati napoletani e per consentire che il traffico del post partita defluisca in modo più agevole.

Un gruppo di tifosi del Lecce, una cinquantina, mentre era in attesa del via libera avrebbe cercato di forzare il blocco imposto dalla Polizia di Stato per lasciare anzitempo la struttura di Fuorigrotta; da qui gli scontri, nati come spintoni e, dopo un duro faccia a faccia, degenerati in aggressione verso gli agenti; un poliziotto è rimasto leggermente ferito e ha dovuto fare ricorso alle cure mediche ma le sue condizioni di salute non destano preoccupazione, ha riportato contusioni ed escoriazioni giudicate guaribili nel giro di pochi giorni. La situazione nel settore ospiti è tornata sotto controllo dopo diversi minuti di tensione.

Sono in corso indagini per l'identificazione dei responsabili; a questo scopo, in aggiunta ai controlli effettuati nell'immediato sia all'interno sia all'esterno dello stadio, sono state acquisite le registrazioni di diverse telecamere di sorveglianza, che in queste ore vengono passate al setaccio per riconoscere i tifosi che hanno preso parte alla rissa. A breve potrebbero essere disposti dei Daspo.