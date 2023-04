Scontri fra ultras durante Napoli-Milan, Maurizio De Giovanni: “Veramente disgustato” Lo scrittore Maurizio De Giovanni sugli scontri tra ultras azzurri durante Napoli-Milan: “La città più autolesionista del mondo, veramente disgustato”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Lo scrittore Maurizio De Giovanni

Maurizio De Giovanni è tornato a parlare di Napoli-Milan, il match dello stadio Maradona disputato domenica sera. Ma più che dal risultato (un netto 4-0 in favore degli ospiti), lo scrittore napoletano e da sempre tifosissimo degli Azzurri, è intervenuto sugli scontri avvenuti in Curva tra ultras: le immagini, che hanno fatto il giro della Rete, stanno facendo molto discutere e hanno riaperto la questione sulla violenza dentro e fuori gli stadi. "La città più autolesionista del mondo", ha commentato Maurizio De Giovanni, "come se un dannato mago medievale avesse detto: avete tutto questo ben di Dio ma ogni volta che avrete la possibilità di essere felici, troverete il modo di non esserlo. Complimenti a tutti. Veramente disgustato", ha aggiunto ancora lo scrittore napoletano.

Stando a quanto ricostruito finora, diversi ultras del Napoli avrebbero iniziato a intonare cori offensivi contro Aurelio De Laurentiis, verso il quale sarebbero in forte polemica per la politica della società all'interno dello stadio Maradona e soprattutto per la questione biglietti, i cui prezzi sono da sempre nel mirino degli ultras partenopei. Mentre un gruppo insultava il presidente azzurro, altri hanno iniziato a fischiarli a loro volta, in aperta contestazione. E così, il clima si è surriscaldato rapidamente, finendo anche in rissa vera e propria, con un fuggi fuggi generale. Immagini che dagli altri settori dello stadio sono state viste ed immortalate con i telefonini, al punto che mentre poco dopo i tifosi del Milan esultavano per il gol di Leao, gli ultras azzurri erano impegnati in tafferugli tra di loro.