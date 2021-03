Il Questore di Napoli Alessandro Giuliano ha emesso 5 Daspo nei confronti di altrettanti soggetti, accusati di aver aggredito alcuni agenti della Polizia di Stato il 14 giugno del 2020, in piazza Bellini, nel cuore di Napoli, durante alcuni controlli: per le cinque persone è scattato dunque il divieto di accesso ai pubblici esercizi o locali di pubblico intrattenimento; divieto anche di stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi e dei locali sopracitati.

I fatti, come detto, si riferiscono alla serata dello scorso 14 giugno. L'equipaggio di una Volante della Polizia di Stato, transitando in piazza Bellini, era stato oggetto di alcune offese da parte di una persona; offese ripetute anche al passaggio di un'altra pattuglia. A quel punto, i poliziotti avevano deciso di controllare i documenti dell'uomo, che però si era rifiutato di fornire le sue generalità agli agenti, continuando ad offenderli e ad urlare, attirando così l'attenzione anche di altre persone presenti sul posto. L'uomo era stato così raggiunto da altre tre persone, che insieme a lui hanno continuato a insultare gli agenti, aggredendoli per ostacolarne il lavoro e innalzando la tensione.

Al termine degli scontri, un funzionario di polizia e altri 11 agenti hanno riportato contusioni e traumi, giudicati guaribili dai 3 ai 17 giorni, mentre 5 volanti sono state danneggiate. Tre persone sono state arrestate per essersi rifiutate di fornire le proprie generalità, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre altri due soggetti sono stati denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale. Per i tre arrestati, i Daspo emanati dal Questore hanno validità di un anno, mentre per i due denunciati di sei mesi.