Scomparso ieri sera, uomo ritrovato morto stamattina in un canale: si è ribaltato con il trattore Della vittima si erano perse le tracce nella serata di ieri: questa mattina, i vigili del fuoco hanno ritrovato l’uomo in un canale a Pastorano, nel Casertano, costatandone purtroppo il decesso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia a Pastorano, nella provincia di Caserta, dove questa mattina, giovedì 21 dicembre, un uomo – del quale non è ancora nota l'identità – è stato trovato morto. Della vittima si erano perse le tracce nella serata di ieri, mercoledì 20 dicembre, quando ne era stata denunciata la scomparsa: purtroppo, questa mattina, il tragico epilogo. I vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta sono intervenuti in via Massareola: il cadavere dell'uomo è stato rintracciato in un canale al margine della strada, dove la vittima era finita dopo essersi ribaltata con il suo trattore.

I vigili del fuoco si sono calati immediatamente nel canale, riuscendo a recuperare il corpo dell'uomo, che era rimasto incastrato sotto il trattore: il corpo è stato consegnato ai sanitari del 118 – anche loro, nel frattempo, intervenuti sul posto – che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Dopo aver recuperato il cadavere, poi, i vigili del fuoco, con l'ausilio di un'autogru proveniente dalla sede centrale del Comando di Caserta, hanno provveduto a recuperare il trattore caduto nel canale e a metterlo in sicurezza. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita l'uomo, le cui generalità, come detto, non sono ancora note.