Scomparsa dall’ospedale di Frattamaggiore, non si hanno notizie di Maria da due giorni Lo scorso 11 ottobre, la donna era al Pronto Soccorso dell’ospedale di Frattamaggiore in attesa di essere ricoverata: da allora si sono perse le sue tracce.

A cura di Valerio Papadia

Da due giorni non si hanno più notizie di Maria, una donna di 46 anni che vive a Casalnuovo, nella provincia di Napoli: le tracce della 46enne si sono perse lo scorso martedì 11 ottobre. Quel giorno, la donna era arrivata in ambulanza al Pronto Soccorso dell'ospedale di Frattamaggiore ed era in attesa di essere ricoverata presso la struttura; poi, improvvisamente, è scomparsa. A dare la notizia è stata la trasmissione di Rai3 "Chi l'ha visto?": nel corso della puntata andata in onda nella serata di ieri, mercoledì 12 ottobre, i famigliari hanno rivolto un appello a chiunque possa aiutarli a ritrovare Maria. "Non sappiamo più niente di Maria, aiutateci" hanno fatto sapere tramite la trasmissione. Dalla data in cui è scomparsa, inoltre, il cellulare della donna risulta spento. "Nessuno ci ha avvisato" hanno detto ancora i famigliari.

"Chi l'ha visto?", inoltre, attraverso il suo sito web e i suoi canali social, ha diffuso anche una scheda informativa, con tutti i dettagli per riconoscere la donna scomparsa. Maria – come si legge nella scheda di "Chi l'ha visto?" – è alta 1 metro e 67 centimetri, ha capelli neri e occhi castani. Al momento della scomparsa, la 46enne indossava una maglietta e dei leggins, entrambi di colore nero.