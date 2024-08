Scompare dall’hotel a Castellammare, turista torinese ritrovato dopo un giorno dai carabinieri

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Turista torinese di 53 anni scompare dall'hotel a Castellammare di Stabia senza lasciare tracce. Si mobilita la macchina dei soccorsi per cercarlo in tutta la zona, con carabinieri, Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, Soccorso Alpino e Speleologico e Protezione Civile. Ma viene ritrovato dopo un giorno di ricerche. Ore di preoccupazione nella costiera sorrentina che per fortuna si sono concluse con un lieto fine.

Il turista torinese era in vacanza a Castellammare

L'uomo, secondo quanto appreso, residente a Torino, era in vacanza a Castellammare di Stabia presso l’Hotel Desio quando ieri sera si sarebbe allontanato senza farvi rientro e facendo così scattare la denuncia di scomparsa ai Carabinieri. Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è stato allertato nel primo pomeriggio di oggi, dai Carabinieri del Comando Stazione di Vico Equense (NA), per collaborare alle ricerche della persona scomparsa da ieri sera.

Per tutta la notte e per buona parte della giornata di oggi, purtroppo, non si sono avuti avvistamenti in zona impervia, o nelle immediate vicinanze, e l’unico dato oggettivo è una cella telefonica agganciata stamattina poco dopo le 9 dal Monte Faito con un cono verso valle in località Quisisana.

Cercato per 24 ore, ritrovato oggi

Qui il CNSAS ha concentrato le ricerche di competenza con personale tecnico ed una unità cinofila da ricerca in superficie. Sul posto i tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza – Stazione di Sant’Angelo D.L. che hanno operato in sinergia col Soccorso Alpino e Speleologico. Presenti inoltre i Carabinieri, la Protezione Civile locale A.V.F., ed alcuni volontari conoscitori della zona che hanno già ispezionato i sentieri principali collegati ai piazzali dei Capi e funivia ed altre aree di interesse. Il soggetto è stato ritrovato alle ore 19,15 e al momento si trova presso la stazione dei carabinieri di Castellammare”.