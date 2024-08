video suggerito

Scivola con lo scooter e si schianta contro un suv, Salvatore Fratta morto a 24 anni a Mondragone Incidente mortale a Mondragone, nel Casertano: un giovane della provincia di Napoli è morto sul colpo dopo un frontale con un suv.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Potrebbe essere stata una manovra azzardata sull'asfalto bagnato a far perdere il controllo dello scooter a Salvatore Fratta, il 24enne di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, deceduto questa mattina in un incidente frontale a Mondragone, nel Casertano. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.

Lo schianto risale alle 9 circa di oggi, 19 agosto. Fratta viaggiava sul suo Piaggio Beverly, stava percorrendo la Provinciale 224 Incaldana di Mondragone quando lo scooter ha cominciato a sbandare; il ragazzo, perso definitivamente il controllo, è andato a sbattere contro un suv Porsche che proveniva dal senso opposto di marcia. Troppo gravi le ferite riporte nell'impatto: quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, allertati dagli altri automobilisti che avevano assistito all'incidente, hanno solo potuto constatare il decesso, probabilmente il ragazzo era morto sul colpo.

Le cause dello schianto sono per il momento al vaglio, ma tra le ipotesi ritenute maggiormente verosimili c'è quella legata all'asfalto reso viscido dalla pioggia che era caduta poche ore prima: lo scooter potrebbe avere perso aderenza durante un'accelerata o mentre superava un punto sconnesso della strada. La Procura di Santa Maria Capua Vetere, informata, ha disposto il sequestro dei due veicoli coinvolti e nelle prossime ore potrebbe svolgersi l'autopsia sul corpo del ragazzo.