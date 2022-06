Scippa la turista e fugge mentre lei è a terra, preso da poliziotto fuori servizio a Napoli Arrestato un 28enne per rapina. A bloccarlo un poliziotto della squadra mobile libero dal servizio.

A cura di Pierluigi Frattasi

Scippa una turista del cellulare e la donna cade a terra a causa dello strattone violento. Ma ad assistere alla scena c'è un poliziotto fuori servizio, che a bordo del suo scooter parte subito all'inseguimento del rapinatore, lo raggiunge e riesce a bloccarlo grazie al supporto di una volante del Commissariato Vicaria. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio, sabato 11 giugno 2022, in via Alcide De Gasperi, nei pressi di piazza Borsa, a Napoli.

Provvidenziale l'intervento del poliziotto della Squadra Mobile, libero dal servizio, che mentre passava in via De Gasperi, all’angolo di via Marchese Campodisola, ha notato un uomo che, con violenza, ha strappato il cellulare dalle mani di una donna facendola cadere a terra, per poi darsi alla fuga. Il poliziotto, a bordo del suo scooter, ha inseguito l’uomo e, grazie al supporto di una volante del Commissariato Vicaria, lo ha raggiunto e bloccato. Nei guai un 28enne marocchino irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia. L'uomo è stato arrestato per rapina.

Un analogo gesto di eroismo era avvenuto lo scorso gennaio, poco distante, in via Marina. Un 38enne aveva rapinato una donna della borsa in un bar in piazzale Immacolatella Nuova, minacciandola con una pistola. Anche in quel caso presente sul posto c'era un poliziotto della squadra mobile fuori servizio che ha inseguito i rapinatori e li ha fatti arrestare. Il poliziotto stava transitando in via Marina, ma, quando è arrivato all'altezza del varco Pisacane, ha notato due persone a bordo di uno scooter con i volti completamente travisati ed un ragazzo che li stava inseguendo a piedi chiedendo aiuto. Il poliziotto a quel punto si è messo subito in moto: ha rincorso i due fuggitivi senza perdere tempo. Ad un certo punto, uno dei passeggeri, nel tentativo di guadagnarsi la fuga, è scivolato a terra e, con il supporto degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, è stato bloccato e trovato in possesso di una pistola replica priva di tappo rosso.