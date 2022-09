Scippa la collana a una donna, passanti fermano una pattuglia e lo fanno arrestare Uno scippatore è stato arrestato a Torre del Greco (Napoli) grazie all’aiuto di alcuni passanti, che hanno fermato una pattuglia della Municipale.

Aveva scippato la collana a una donna tra le strade di Torre del Greco ed era corso via, ma prima che riuscisse a trovare un posto sicuro dove nascondersi si è trovato braccato: alcuni passanti, che avevano assistito alla scena, avevano fermato una pattuglia della Municipale e avevano descritto il criminale. La fuga di F. Z., 44enne oplontino con precedenti di polizia, è durata poche centinaia di metri: è stato rintracciato e arrestato una manciata di minuti dopo con l'accusa di furto con strappo.

È successo ieri mattina, lo scippatore aveva preso di mira una donna che stava percorrendo via Sedivola, nel centro del popoloso comune del Napoletano. L'aveva sorpresa alle spalle e con uno strattone le aveva strappato la collana d'oro che portava al collo, per poi scappare velocemente a piedi verso piazza Martiri D'Africa. Alla vittima, frastornata e spaventata, non era rimasto altro da fare che raggiungere il commissariato di Polizia.

Mentre la donna sporgeva denuncia, però, gli agenti della Municipale erano già sulle tracce dello scippatore: alcuni testimoni avevano fermato una pattuglia, avevano descritto il responsabile dello scippo e indicato la via di fuga. Le ricerche sono state subito avviate, insieme agli agenti della Polizia di Stato che in pochi minuti hanno raggiunto il posto; il 44enne è stato individuato poco distante, era in viale Ungheria. I poliziotti lo hanno riconosciuto grazie alle descrizioni fornite dai passanti e lo hanno bloccato; aveva con sé ancora la collana d'oro appena strappata alla donna, che è stata trovata nel corso della perquisizione e restituita alla vittima dopo le formalità di rito.