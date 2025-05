Trasporto pubblico a Napoli

Sciopero treni, a Napoli si ferma la Linea 2 della metro: disagi e traffico in tilt Martedì nero per il trasporto ferroviario a Napoli. Cancellazioni e disagi in seguito allo sciopero nazionale di otto ore indetto per il rinnovo contrattuale.

A cura di Vincenzo Cimmino

Martedì nero, in Campania, per il trasporto ferroviario. Continuano i disagi dovuto allo sciopero nazionale di otto ore indetto per oggi, 6 maggio, dalle ore 9 alle 17. A tenere ferma la rete ferroviaria è la protesta delle lavoratrici e dei lavoratori di settore riuniti sotto le sigle sindacali Filt Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti. Pomo della discordia, il rinnovo contrattuale nel segno di nuove garanzie salariali e normative. Un contratto, fanno sapere i sindacati, "scaduto il 31 dicembre 2023 e Agens (l'Agenzia confederale dei trasporti e servizi, ndr) continua a ignorare le nostre richieste". A Napoli, per l'occasione, dalle ore 10 alle 14 è stato anche organizzato un sit-in all'interno della Stazione centrale.

Ferma anche a linea 2 del servizio ferroviario metropolitano

A seguito della manifestazione nel capoluogo napoletano stanno aumentano le cancellazioni e si stanno accavallano i ritardi, anche di 90 minuti, sia per gli arrivi sia per le partenze. In mattinata sono stati soppressi i Frecciarossa diretti a Milano delle 9,55, 10,20 e 10,55 cosi come il Regionale delle 9,29 verso Caserta. Ferma anche la linea 2 del servizio ferroviario metropolitano della città. Sono sempre di più i viaggiatori che chiedono informazioni al personale di terra e che vanno riunendosi davanti agli infopoint Trenitalia per cercare di capire come evolverà la situazione e se il proprio tremo parta o meno.

"Penso che questo disagio", ha commentato Angelo Lustro, segretario generale Filt Cgil Campania e Napoli, "alla fine è dettato da uno sciopero e lo sciopero normalmente per noi è un'ultima strada che viene percorsa dopo 18 mesi di trattative con le associazioni datoriali. Ci rimane solo lo sciopero, poi dopo lo sciopero, almeno da quelle che sono le notizie arrivate adesso, alle 9,30 – 10 domani è stata convocata l'organizzazione sindacale nazionale a Roma ad Agens presso il Ministero. Bisogna rinnovare il contratto da un punto di vista salariale, da un punto di vista normativo e tenendo conto anche di alcuni aspetti importanti e problematiche che si vivono oggi, come quella della sicurezza".

Annunciato sciopero Eav per l'11 maggio

Una settimana di stop. Per domenica 11 maggio, infatti, è previsto un nuovo sciopero nazionale di 24 ore proclamato, questa volta, dal sindacato Orsa. Ad annuncialo è stato l'Eav, che aderirà alla manifestazione. L'Ente Autonomo Volturno, attraverso una nota, fa sapere che "il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30 e come durante l'orario di sciopero l'effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero. Per leggere gli avvisi completi dove sono riportate le partenze garantite per ogni linea bisogna consultare il sito www.eavsrl.it".