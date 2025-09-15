napoli
video suggerito
video suggerito

Sciopero trasporti per Gaza, a Napoli il 22 settembre si fermano metro, bus e funicolari per 24 ore

Lo sciopero nazionale dei trasporti di 24 ore, proclamato per lunedì 22 settembre in favore di Gaza e della Palestina, coinvolgerà anche i mezzi dell’Anm.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Valerio Papadia
13 CONDIVISIONI
Immagine

Lo sciopero dei trasporti a livello nazionale proclamato da Usb per lunedì 22 settembre, in favore di Gaza e della Palestina, avrà effetti anche su Napoli e sui mezzi dell'Anm: possibili disagi, dunque, si prospettano per le Linee 1 e 6 della metropolitana, per le funicolari e per gli autobus cittadini. Lo sciopero avrà una durata di 24 ore e avrà inizio alle ore 3 di lunedì 22 settembre e terminerà alle ore 3 di martedì 23 settembre. Per diminuire i disagi per l'utenza, come sempre accade in caso di agitazioni sindacali e scioperi, l'Anm ha comunicato le fasce di garanzia nelle quali il trasporto pubblico cittadino sarà attivo regolarmente.

Sciopero 22 settembre a Napoli, le fasce di garanzia

Come detto, l'Azienda napoletana mobilità ha diffuso, attraverso i propri canali ufficiali, le fasce di garanzia che saranno osservate durante lo sciopero di lunedì 22 settembre: ecco quali sono.

Linea 1 metropolitana

Leggi anche
Circumvesuviana, ancora stop ai treni per guasti e lavori tra Vesuviano e Sorrento
  • Prima corsa mattutina da Piscinola: 6.38
  • Prima corsa mattutina da Centro Direzionale: 7.19
  • Ultima corsa mattutina da Piscinola: 9.13
  • Ultima corsa mattutina da Centro Direzionale: 9.07
  • Prima corsa pomeridiana da Piscinola: 17.07
  • Prima corsa pomeridiana da Centro Direzionale: 17.47
  • Ultima corsa pomeridiana da Piscinola: 19.42
  • Ultima corsa pomeridiana da Centro Direzionale: 19.36

Linea 6 metropolitana

La Linea 6 della metropolitana, normalmente, è in esercizio fino alle ore 15. Pertanto, il servizio sarà garantito soltanto di mattina.

  • Ultima corsa da Mostra: 9.08
  • Ultima corsa da Municipio: 9.14

Funicolari

Le funicolari cittadine (Centrale, Chiaia e Montesanto), garantiranno il servizio sia di mattina che di sera.

  • Ultima corsa mattutina: 9.20
  • Prima corsa pomeridiana: 17
  • Ultima corsa serale: 19.50

Autobus e tram

Per quanto riguarda bus e tram cittadini, questi saranno in esercizio dalle 5,30 alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Le ultime partenze saranno effettuate 30 minuti prima dell'inizio dello sciopero, mentre il servizio riprenderà 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Cronaca
Scioperi dei trasporti
13 CONDIVISIONI
Immagine
Sbranato dagli animali sul Vesuvio, si indaga per omicidio colposo
L'ipotesi investigativa: assalito e morso da cani
Il 78enne di Ottaviano stava cercando funghi nei boschi
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views