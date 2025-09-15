Sciopero trasporti per Gaza, a Napoli il 22 settembre si fermano metro, bus e funicolari per 24 ore

Lo sciopero dei trasporti a livello nazionale proclamato da Usb per lunedì 22 settembre, in favore di Gaza e della Palestina, avrà effetti anche su Napoli e sui mezzi dell'Anm: possibili disagi, dunque, si prospettano per le Linee 1 e 6 della metropolitana, per le funicolari e per gli autobus cittadini. Lo sciopero avrà una durata di 24 ore e avrà inizio alle ore 3 di lunedì 22 settembre e terminerà alle ore 3 di martedì 23 settembre. Per diminuire i disagi per l'utenza, come sempre accade in caso di agitazioni sindacali e scioperi, l'Anm ha comunicato le fasce di garanzia nelle quali il trasporto pubblico cittadino sarà attivo regolarmente.

Sciopero 22 settembre a Napoli, le fasce di garanzia

Come detto, l'Azienda napoletana mobilità ha diffuso, attraverso i propri canali ufficiali, le fasce di garanzia che saranno osservate durante lo sciopero di lunedì 22 settembre: ecco quali sono.

Linea 1 metropolitana

Prima corsa mattutina da Piscinola: 6.38

Prima corsa mattutina da Centro Direzionale: 7.19

Ultima corsa mattutina da Piscinola: 9.13

Ultima corsa mattutina da Centro Direzionale: 9.07

Prima corsa pomeridiana da Piscinola: 17.07

Prima corsa pomeridiana da Centro Direzionale: 17.47

Ultima corsa pomeridiana da Piscinola: 19.42

Ultima corsa pomeridiana da Centro Direzionale: 19.36

Linea 6 metropolitana

La Linea 6 della metropolitana, normalmente, è in esercizio fino alle ore 15. Pertanto, il servizio sarà garantito soltanto di mattina.

Ultima corsa da Mostra: 9.08

Ultima corsa da Municipio: 9.14

Funicolari

Le funicolari cittadine (Centrale, Chiaia e Montesanto), garantiranno il servizio sia di mattina che di sera.

Ultima corsa mattutina: 9.20

Prima corsa pomeridiana: 17

Ultima corsa serale: 19.50

Autobus e tram

Per quanto riguarda bus e tram cittadini, questi saranno in esercizio dalle 5,30 alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Le ultime partenze saranno effettuate 30 minuti prima dell'inizio dello sciopero, mentre il servizio riprenderà 30 minuti dopo la fine dello sciopero.