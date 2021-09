Sciopero trasporti Napoli, venerdì 17 settembre metro, bus e funicolari si fermano per 24 ore Il sindacato Usb ha indetto uno sciopero del trasporto pubblico di 24 ore per la giornata di venerdì 17 settembre che riguarderà i lavoratori di Anm: si preannunciano disagi dunque per la Linea 1 della metropolitana, per le funicolari e per gli autobus cittadini. Anm ha indicato le fasce di garanzia del servizio.

A cura di Valerio Papadia

Si preannuncia un venerdì nero, il prossimo 17 settembre, per il trasporto pubblico a Napoli, visto che il sindacato Usb ha annunciato uno sciopero di 24 ore che riguarderà i lavoratori di Anm. Disagi in vista, dunque, per la Linea 1 della metropolitana, per le funicolari e per gli autobus cittadini.

Sciopero trasporto, le fasce di garanzia

Come sempre in caso di agitazione sindacale e di sciopero, l'Anm ha indicato le fasce di garanzia del servizio, durante le quali i trasporti saranno, appunto, garantiti.

Linea 1 metropolitana

Prima corsa al mattino

– da Piscinola: 6.42

– da Garibaldi: 7.22

Ultima corsa al mattino

– da Piscinola: 9.16

– da Garibaldi: 9.14

Prima corsa pomeridiana

– da Piscinola: 17.12

– da Garibaldi: 17.52

Ultima corsa

– da Piscinola: 19.46

– da Garibaldi: 19.44

Autobus

Il trasporto su gomma è garantito dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e poi dalle ore 17 alle ore 20. Le partenze saranno effettuate 30 minuti prima dell'inizio dello sciopero e 30 minuti dopo la fine del suddetto.

Funicolari

Per quanto riguarda la funicolare Centrale, quella di Chiaia e quella di Montesanto (la funicolare di Mergellina è chiusa), ecco le fasce di garanzia che saranno osservate.