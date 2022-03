Trasporto pubblico a Napoli

Sciopero dei mezzi a Napoli e in Campania domani 8 marzo: orari e fasce di garanzia Sciopero generale di 24 ore dei trasporti martedì 8 marzo 2022 indetto dall’Usb su Circumvesuviana, Cumana, Metro Piscinola-Aversa, Air e Atc. Non aderisce Anm.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In Campania si fermano diversi trasporti pubblici per lo sciopero generale di 24 ore di domani, 8 marzo 2022, indetto dal sindacato di base Usb. Coinvolte le linee ferroviarie Eav di Napoli, come Circumvesuviana, Cumana e metropolitana Piscinola-Aversa, l'Air di Benevento-Avellino e l'Atc di Capri. Non aderisce allo sciopero l'Anm. Durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero. Ma sono previste due o tre fasce di garanzia, la mattina e il pomeriggio, nel corso della giornata, durante le quali i trasporti saranno assicurati.

Quali sono le motivazioni dello sciopero? L'Usb ha proclamato lo sciopero generale dell'8 marzo, in occasione della Festa della donna, conosciuta anche come la giornata internazionale dei diritti della donna, “contro le molestie e ogni discriminazione sessuale sui luoghi di lavoro, per i diritti e contro la divisione sessuale sul lavoro e le disparità salariali di genere, per la difesa della legge 194, la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro”. Inoltre, “per la difesa del diritto di sciopero e per il potenziamento dei centri antiviolenza”.

Sciopero dei mezzi a Napoli e in Campania l'8 marzo: orari garantiti Eav, Air e Atc

Di seguito sono elencate le corse garantite in relazione alle diverse fasce di garanzia:

Linee Vesuviane

Sulla Circumvesuviana il servizio sarà garantito dalle ore 6,18 alle ore 8,02 e dalle ore 13,18 alle ore 17,32

Linee Flegree

Sulla Cumana e Circumflegrea il servizio sarà garantito dalle ore 5,00 alle ore 8,00 e dalle ore 14,30 alle 17,30.

Linee Bus Eav Suburbane

Sulle linee autobus suburbane dell'Eav corse garantite nelle seguenti fasce:

da Napoli per

Benevento 07:00*

Benevento 08:21*

Benevento 21:13*

per Napoli da

Benevento 05:44*

Benevento 06:50*

Benevento 18:49*

* Dal giorno 08/03/2021 il servizio ferroviario è sospeso e sostituito da bus della ditta “A.M. Autoservizi Meridionali” fino a nuovo avviso

da Napoli per

Piedimonte 07:50

Piedimonte 17:20

Piedimonte 20:30

per Napoli da

Piedimonte 05:15

Piedimonte 06:29

Piedimonte 17:21

Linea Metropolitana Piscinola-Aversa

La metropolitana Piscinola-Aversa garantirà il servizio dalle ore 6,00 alle ore 8,30 e dalle ore 16,30 alle ore 20,00.

Trasporto Automobilistico

Area Esercizio Sorrentino/Torrese – bacino Nolano – bacino Napoletano

Linee della penisola sorrentina;

Napoli – Scafati e linee dei comuni di Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase;

Napoli – Nola e linee del vallo di Nola e Lauro:

Fascia di garanzia dalle ore 06,20 alle ore 08,15 e dalle ore 13,30 alle ore 17,35

Area Esercizio bacino Ischia/Procida e Flegreo

Linee di Ischia e Procida;

Linee della zona flegrea (Napoli – Monte di Procida e servizi di Bacoli):

fascia di garanzia dalle ore 05,00 alle ore 08,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30

Linee urbane di Castellammare di Stabia

fascia di garanzia dalle ore 06,00 alle ore 09,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00

Linee urbane di Torre del Greco, Pomigliano d’Arco, Somma Vesuviana, Portici, San Giorgio a Cremano;

Linee di adduzione alle stazioni tra Pomigliano e Nola;

Pompei Vesuvio

fascia di garanzia dalle ore 05,30 alle ore 08,30 e dalle ore 17,30 alle ore 20,30

Linee Bus AIR Avellino-Benevento

Sulle linee bus Air saranno rispettate le tre fasce di garanzia dalle 06.00 alle 08.00, dalle 13.00 alle 15.00 e dalle 17.00 alle 19.00.

Per informazioni sui servizi si invitano i viaggiatori a contattare il numero 0825.204250, a visitare il sito internet aircampania.it o a seguire le info sui canali social Facebook e Instagram di Air Campania.

Bus ATC Capri

Sull'Atc di Capri corse garantite 5.30-8.30 / 17.00 – 20.00, ultime partenze 30 minuti prima.

Anm non partecipa allo sciopero dei mezzi a Napoli domani 8 marzo

Anm, l'azienda di bus, metro e funicolari di Napoli di proprietà del Comune, non aderisce allo sciopero generale di 24 ore di domani, martedì 8 marzo 2022, indetto dall'Usb. Non ci saranno, quindi, ripercussioni legate allo sciopero sui mezzi di trasporto pubblico gestiti da Anm, come la metro Linea 1, le funicolari Centrale, Chiaia e Montesanto, bus, filobus e tram.