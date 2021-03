È alta l'adesione del personale Anm, a Napoli, allo sciopero nazionale del trasporto pubblico indetto oggi da alcune sigle sindacali – FILT-CGIL,FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, UGLFNA – che durerà 24 ore. Già a partire dalle 9 circa di questa mattina le stazioni della Linea 1 della metropolitana cittadina sono chiuse, così come quelle delle tre funicolari (Centrale, Chiaia, Montesanto); per quanto riguarda gli autobus, invece, molte corse sono state ridotte. Si segnalano dunque molti disagi per gli utenti, che hanno dovuto ricorrere a mezzi alternativi, come ad esempio i taxi, per spostarsi da una parte all'altra della città.

L'Azienda napoletana per la mobilità ha da poco diramato, sui suoi canali social, l'avviso di sospensione del servizio per quanto riguarda la Linea 1 della metropolitana e per i tre impianti delle funicolari cittadine, mentre per bus, tram e filobus, servizio ridotto, con fasce di garanzia che è possibile consultare sul sito dell'Anm.

Le fasce di garanzia del servizio

Come da fasce di garanzia rese note dall'azienda del trasporto pubblico, il servizio della Linea 1 della metro dovrebbe riprendere alla ore 17.10 da Piscinola e alle 17.50 da Garibaldi, per poi fermarsi nuovamente alle 19.50. Per quanto riguarda le funicolari, invece, la prima corsa utile è alle ore 17, mentre l'ultima sarà effettuata alle 19.50.

Disagi alla circolazione potrebbero arrivare anche dalla manifestazione no Dad – anche questa a carattere nazionale – indetta dal movimento Priorità alla Scuola e prevista per questa mattina in piazza Dante, nel cuore della città. Comitati, genitori e insegnanti chiedono la riapertura delle scuole.