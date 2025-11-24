napoli
Sciopero dei trasporti di 24 ore a Napoli il 28 novembre: stop a metro, funicolari e bus

A causa di un’agitazione sindacale proclamata dall’Usb, venerdì 28 novembre è stato indetto uno sciopero nazionale dei trasporti che, a Napoli, riguarderà i mezzi di Anm; l’azienda ha comunicato, come da prassi, le fasce di garanzia.
A cura di Valerio Papadia
Si preannuncia un venerdì difficile, il prossimo 28 novembre, per il trasporto pubblico a Napoli: la sigla sindacale Usb, infatti, ha proclamato uno sciopero nazionale dei trasporti di 24 ore che, a Napoli, riguarderà i mezzi dell'Anm; a rischio stop, dunque, la Linea 1 e la Linea 6 della metropolitana, le funicolari, gli autobus e i tram. Durante lo sciopero, articolato dalle ore 03.01 del 28 novembre fino alle 03.01 del 29 novembre, l'Azienda napoletana per la mobilità, come da prassi in questi casi, ha comunicato le fasce di garanzia, ovvero gli orari in cui il servizio sarà garantito.

Sciopero a Napoli il 28 novembre, le fasce di garanzia

Come accade in caso di agitazione sindacale, il servizio del trasporto pubblico a Napoli viene garantito generalmente in due fasce orarie: quella mattutina e quella pomeridiana/serale. Ecco, di seguito, le fasce di garanzia dell'Anm per lo sciopero dei trasporti di venerdì 28 novembre.

Linea 1 metropolitana:

  • prima corsa al mattino da Piscinola: 06.30
  • prima corsa al mattino da Centro Direzionale: 07.10
  • ultima corsa al mattino da Piscinola: 09.15
  • ultima corsa al mattino da Centro Direzionale: 09.13
  • prima corsa al pomeriggio da Piscinola: 17.07
  • prima corsa al pomeriggio da Centro Direzionale: 17.47
  • ultima corsa al pomeriggio da Piscinola: 19.40
  • ultima corsa al pomeriggio da Centro Direzionale: 19.29

Linea 6 metropolitana:

  • ultima corsa da Mostra: 09.08
  • ultima corsa da Municipio: 09.14

Funicolari:

Gli orari delle quattro funicolari cittadine – Centrale, Chiaia, Montesanto e Mergellina:

  • ultima corsa al mattino: 09.20
  • prima corsa al pomeriggio: 17.00
  • ultima corsa al pomeriggio: 19.50

Autobus e tram:

Per le linee di superficie, il servizio è garantito tra le 05.30 e le 08.30, al mattino, e tra le 17.00 e le 20.00 al pomeriggio.

Cronaca
Scioperi dei trasporti
