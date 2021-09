Trasporto pubblico a Napoli

Sciopero dei trasporti a Napoli venerdì 17 settembre, orari e fasce garantite di Eav e Anm per bus, metro e treni Metro, bus e funicolari fermi per 24 ore, il 17 settembre 2021, a Napoli e in Campania, per lo sciopero nazionale di 24 ore dei trasporti pubblici locali, proclamato dall’Usb Lavoro, per il rinnovo del contratto di categoria. A Napoli si fermeranno metro Linea 1, bus e funicolari, fatte salve le due fasce di garanzia per studenti e pendolari la mattina e il pomeriggio. I disagi interesseranno anche Cumana, Circumflegrea, Vesuviana, treni Eav, Ctp, linee Capri e Air a Benevento, Avellino e Caserta.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Metro, bus e funicolari fermi domani, 17 settembre 2021, a Napoli e in Campania, per lo sciopero nazionale di 24 ore dei trasporti pubblici locali, proclamato dal sindacato di base Usb Lavoro. I lavoratori protestano per chiedere il rinnovo del contratto di categoria e, a livello territoriale, per evidenziare le criticità di alcune aziende di trasporto locale. A Napoli si fermeranno per tutta la giornata la metro Linea 1, bus e funicolari, fatte salve le due fasce di garanzia per studenti e pendolari: una la mattina (5,30-8,30), l'altra il pomeriggio (17-20). Disagi sono previsti anche sulle linee Eav: Cumana e Circumflegrea garantiranno le corse in due fasce: (5,00-8,30 e 14,30-17.30); la Vesuviana (6,18-8,02; 13,18-17,32).

Sciopero 17 settembre a Napoli, orari e fasce garantite di metro, autobus e funicolari

Ecco di seguito orari e fasce garantite delle principali aziende di trasporto pubblico per bus, metro e treni in Campania:

Metro Linea 1, bus e funicolari (ANM) : dalle ore 05,30 alle 08,30 e dalle 17,00 alle 20,00 (ultima partenza utile 30 minuti prima);

: dalle ore 05,30 alle 08,30 e dalle 17,00 alle 20,00 (ultima partenza utile 30 minuti prima); CTP: dalle ore 05,30 alle 08,30 e dalle 16,30 alle 19,30 (ultima partenza utile 30 minuti prima);

Sciopero dei trasporti, le fasce garantite per Circumvesuviana e treni Eav

EAV Autolinee dalle ore 6.20 alle 8.15 e dalle ore 13.30 alle 17.35

dalle ore 6.20 alle 8.15 e dalle ore 13.30 alle 17.35 Ferrovia Linee Vesuviane dalle ore 6.18 alle 8.02 e dalle ore 13.18 alle 17.32

dalle ore 6.18 alle 8.02 e dalle ore 13.18 alle 17.32 EAV MetroCampania Nord-Est (ex Ferrovia Alifana e Benevento) Napoli ( linea Napoli Giugliano – Aversa ) dalle ore 6.00 alle 8.30 e dalle ore 16.30 alle 20.00;

(ex Ferrovia Alifana e Benevento) Napoli ( ) dalle ore 6.00 alle 8.30 e dalle ore 16.30 alle 20.00; EAV MetroCampania Nord-Est (ex Ferrovia Alifana e Benevento) Napoli ( linea Napoli/Piedimonte Matese ) dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00;

(ex Ferrovia Alifana e Benevento) Napoli ( ) dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00; EAV MetroCampania Nord-Est (ex Ferrovia Alifana e Benevento) Napoli ( linea Napoli/Benevento ) dalle ore 6.00 alle 9.00 e dalle ore 18.00 alle 21.00;

(ex Ferrovia Alifana e Benevento) Napoli ( ) dalle ore 6.00 alle 9.00 e dalle ore 18.00 alle 21.00; Funivia del Faito le prime tre ore e le ultime tre ore di esercizio;

Gli orari e le fasce garantite per Cumana e Circumflegrea (Eav)

EAV Linee Flegree: dalle ore 05.00 alle 8.00 e dalle ore 14.30 alle 17.30;

Sciopero dei trasporti, le fasce garantite a Capri

ATC Capri : dalle ore 05,30 alle 08,30 e dalle 17,00 alle 20,00 (ultima partenza utile 30 minuti prima);

: dalle ore 05,30 alle 08,30 e dalle 17,00 alle 20,00 (ultima partenza utile 30 minuti prima); SIPPIC Funicolare: dalle ore 05,30 alle 08,30 e dalle 17,00 alle 20,00;

Sciopero, le linee AIR attive Avellino-Benevento-Caserta

Per quanto riguarda l'Air Mobilità, altra azienda dei trasporti partecipata della Regione Campania, che cura le linee per Avellino, Benevento, Caserta e gestisce la funicolare per il Santuario di Montevergine, le fasce garantite sono le seguenti:

Leggi anche Terrorizza i passeggeri al terminal della Circumvesuviana, bloccato con lo spray al peperoncino

AIR Mobilità: dalle ore 6.00 alle ore 8.00, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

Chiusi i parcheggi

Per gli impiegati, gli addetti ai parcheggi multipiano e a raso, personale amministrativo, personale di terra, di officina e lavaggio, lo sciopero riguarderà l'intero turno.