Trasporto pubblico a Napoli

Sciopero dei mezzi a Napoli domani 28 aprile 2022: orari Eav e Anm per bus, metro e funicolari Scatta domani anche a Napoli lo sciopero di 4 ore di metro Linea 1, bus e funicolari (11-15) e delle linee Eav flegree e Vesuviana (18-22). Le fasce garantite.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Metro, bus e funicolari fermi anche a Napoli domani, giovedì 28 aprile 2022, per lo sciopero di 4 ore dei mezzi pubblici indetto a livello nazionale dall'organizzazione sindacale Confail Faisa e a livello locale dai sindacati Usb, FILT CGIL e UGL per più vertenze aziendali solo in Eav. Metro Linea 1, bus e funicolari si fermeranno dalle 11,00 alle 15,00. Mentre in serata toccherà toccherà fermarsi alle Linee Eav di Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea dalle 18,00 alle 22,00. Sono previste in entrambi i casi delle fasce di garanzia, a servizio dei lavoratori pendolari e degli studenti. AIR Campania, CLP, CTP spa, Trotta BUS Benevento, BUS Italia Salerno, ATC Capri sciopereranno dalle 9 alle 13.

Il sindacato Confail Faisa sciopera per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria scaduto nel 2017. Tra le richieste, maggiore sicurezza sul lavoro anche alla luce delle inedite problematiche introdotte dalla pandemia tuttora in corso e conseguente riorganizzazione del lavoro. Usb sciopera solo in EAV per “utilizzo del personale inidoneo controlleria sui treni, gestione personale linee Flegree, turni dirigenti linee Flegree, personale linee Suburbane Benevento-Cancello-Napoli, mancata manutenzione treni”. FILT CGIL e UGL: sciopero aziendale in Eav per “Problematiche Centrale Operativa Linee Flegree”.

Sciopero dei trasporti a Napoli, orari garantiti metro e bus Anm domani 28 aprile 2022

Metro Linea 1: ultima corsa del mattino garantita da Piscinola alle ore 10.26 e da Garibaldi alle ore 10.24. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 15.48 e da Garibaldi alle ore 16.28.

Linee di Superficie: (tram, bus, filobus) stop al servizio dalle ore 11:00 alle ore 15:00. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima l’inizio dello sciopero per riprendere circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Gli orari garantiti delle funicolari a Napoli

Funicolari: Chiaia, Centrale, Montesanto e Mergellina ultima corsa del mattino garantita alle ore 10.40. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 15.20.

Sciopero Circumvesuviana del 28 aprile: orari garantiti Eav

Di seguito le ultime partenze garantite prima dello sciopero:

da Napoli per

Sorrento, 17:36

Sarno, 17:40

Baiano, 17:38

Poggiomarino, 17:23

Torre d Greco via C.D., 17:50

per Napoli da

Sorrento, 17:36

Sarno, 17:22

Baiano, 17:44

Poggiomarino, 17:16

Torre d Greco via C.D., 17:49

Cumana e Circumflegrea: orari e fasce di garanzia Eav per il 28 aprile

Di seguito le ultime partenze garantite prima dello sciopero:

da Montesanto per Torregaveta, ore 17:41

da Torregaveta per Montesanto, ore 17:54

da Montesanto per Licola, ore 17:36

da Licola per Montesanto, ore 17:56

Di seguito le ultime partenze garantite dopo lo sciopero:

da Licola per Montesanto, ore 22:07 – BUS SOSTITUTIVO con fermata a Quarto e Montesanto.

da Montesanto per Fuorigrotta, ore 22:41

da Torregaveta per Fuorigrotta, ore 22:25

AIR Campania, CLP, CTP spa, Trotta BUS Benevento, BUS Italia Salerno, ATC Capri: orari sciopero

Nelle società AIR Campania, CLP, CTP spa, Trotta BUS Benevento, BUS Italia Salerno, ATC Capri Confail Faisa sciopererà dalle 9.00 alle ore 13.00 con personale turnista e di esercizio, personale infopoint, verificatori titoli di viaggio, manutenzioni, ascensoristi, contact center,sosta a raso e in struttura e personale front line,