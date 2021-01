Proclamato per lunedì 18 gennaio uno sciopero di tre ore da parte dei lavoratori dell'azienda Giraservice, che si occupa della gestione degli infopoint nelle stazioni, del front office, e della distribuzione dei titoli di viaggio in tutti i comuni della Campania per conto di Unico Campania. Già lo scorso luglio 2020, i lavoratori denunciavano una situazione critica ed il rischio licenziamento per circa 140 dipendenti: ma la situazione sembrava in qualche modo destinata ad una soluzione pacifica, prima che la seconda ondata del Coronavirus si abbattesse nuovamente sul settore del trasporto pubblico.

Tra i motivi che hanno portato allo sciopero ci sono il mancato pagamento dello stipendio di Novembre e della tredicesima, la sospensione delle attività che riguardano la distribuzione dei titoli di viaggio nonché l'aver portato l'orario lavorativo a zero ore per gli agenti di vendita e call center, oltre alle condizioni stesse di lavoro per il personale delle biglietterie della Linea 1 della metropolitana. Proprio questi ultimi, infatti, si trovano da quasi un mese costretti a lavorare senza titoli di viaggio ed esposti alle lamentele, talvolta anche violente, degli utenti. Ad essere interessate dallo sciopero, fanno sapere i sindacati, saranno la sede centrale di Napoli di Piazza Matteotti (10-13) e quella operativa di Salerno in via dei Principati (10-13), mentre le biglietterie chiuse saranno quelle di piazza Garibaldi (11-14) e della stazione Vanvitelli (11-14), entrambe della Linea 1 della metropolitana di Napoli e la biglietteria Busitalia Campania della stazione centrale di Salerno (10-13).