Sciopero all’Eav domani 28 gennaio, dopo l’assalto alla Circumvesuviana a Castellammare contro i tifosi del Sorrento Proclamato lo sciopero immediato di 4 ore all’Eav per i gravi motivi, dopo la devastazione accaduta ieri sulla Circum. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

Sciopero immediato all'Eav, l'Ente Autonomo del Volturno, la società partecipata della mobilità della Regione Campania, dopo le devastazioni avvenute ieri, domenica 26 gennaio 2025, sulla Circumvesuviana, dove viaggiavano i tifosi del Sorrento. I sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa Cisal e Conf.A.I.L. e Usb hanno proclamato uno sciopero di 4 ore per la giornata di domani, martedì 28 gennaio, senza il consueto preavviso, come consente la normativa nel caso di gravi episodi come quello avvenuto meno di 24 ore fa, con la motivazione: "Gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori". I lavoratori Eav incroceranno le braccia dalle 8,20 alle 12,20. Lo sciopero riguarderà tutti i servizi della rete EAV.

Le motivazioni delle sciopero immediato Eav

Lo sciopero di 4 ore è stato proclamato, comunica Eav, in seguito al grave episodio di violenza accaduto ieri 26 gennaio presso la fermata EAV di via Nocera che ha visto due tifoserie avversarie aggredirsi sulla banchina e a bordo di un treno della Circum.

Il sindacato di base, con Marco Sansone e Adolfo Vallini, ha proclamato una azione di sciopero immediato ai sensi della Legge 146/90 (art. 2, comma 7) per tutto il personale dell’EAV, Ferrovie ed Autolinee:

La scrivente Organizzazione Sindacale, a seguito dell’assalto al treno della Circumvesuviana e delle aggressioni al personale avvenute ieri 26 gennaio nei pressi della stazione di Via Nocera sulla linea ferroviaria Napoli-Sorrento ai danni dei viaggiatori e del personale aziendale in servizio, episodi già denunciati da tempo, ai sensi di quanto disposto dalla legge 146/90, con riferimento particolare all’art.2, comma 7, (fattispecie: gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori) e delle integrazioni alla stessa della legge 83/2000 e successive modifiche, con la presente la scrivente proclama un’azione di sciopero immediato di 4 ore per il giorno 28 gennaio 2025 per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

Le fasce di garanzia di Circumvesuviana e Cumana

Lo sciopero si svolgerà tenendo conto delle normative vigenti che regolamentano il settore e nel rispetto della legge 146/90 e della legge 83/2000 e ss.mm.ii., secondo le seguenti modalità:

Il personale dell’esercizio ferroviario ed automobilistico, dalle ore 8:20 alle 12:20, fatte salve le fasce di garanzia aziendali.

Il personale amministrativo ed operaio, 4 ore a fine turno.

Il sindacato ha chiesto alla Direzione Aziendale di garantire il riallaccio al turno di servizio al personale che ha effettuato le corse previste prima dell’inizio dello sciopero, così come il trasferimento, con i mezzi aziendali, dei lavoratori che per effetto del turno di servizio dovranno garantire l’effettuazione dei treni alla ripresa, dopo lo sciopero, da una località diversa da quella di inizio turno.