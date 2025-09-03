Sciopero a Napoli e in Campania il 4 e 5 settembre, gli orari di treni regionali e Linea 2

Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

Sciopero dei treni dalle 21 di venerdì 4 settembre alle 18 di sabato 5 settembre: le fasce di garanzia e le corse garantite.

Sciopero del personale ferroviario anche a Napoli: sciopero che partirà alle 21 di giovedì 4 settembre e terminerà alle 18 di sabato 5 settembre. Possibili disagi come detto anche in Campania, soprattutto per quanto riguarda la Linea 2 della metropolitana, gestita da Trenitalia, il cui personale aderirà allo sciopero. Si tratta della linea che collega la zona orientale di Napoli, nei quartieri di San Giovanni e Barra, con quella occidentale, arrivando fino a Pozzuoli.

Gli orari dello sciopero dei treni in Campania il 4 e 5 settembre

Lo sciopero indetto dal personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord inizierà dalle 21 di giovedì 4 settembre e terminerà alle 18 di venerdì 5 settembre. I treni in quella fascia oraria potranno dunque subire cancellazioni o variazioni.

L'elenco dei treni regionali garantiti in Campania

I treni regionali garantiti in Campania sono garantiti "nelle fasce orarie di maggiore frequentazione", fa sapere Trenitalia, ovvero:

dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali;

dalle ore 07.00 alle ore 10.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni festivi

Inoltre, fa sapere l'azienda, "i servizi minimi garantiti per legge sono individuati per numero di treno e orario effettivo di partenza". Per maggiori informazioni si potrà consultare il portale dell'azienda dedicato alle fasce orarie garantite per gli scioperi e consultare l'app di riferimento sul proprio cellulare, oppure chiedere informazioni al personale di servizio presente nelle stazioni. Terminato il periodo di sciopero, i treni riprenderanno le corse normali.