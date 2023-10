Sciolto il comune di Caivano, il governo Meloni nomina 3 commissari Sciolto il comune di Caivano, il Consiglio dei Ministri ha nominato tre commissari.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il Consiglio dei ministri guidato da Giorgia Meloni ha deliberato lo scioglimento del consiglio comunale di Caivano, alle porte di Napoli. Sono stati nominati tre commissari per una durata di 18 mesi. Il comune era stato già commissariato lo scorso 3 agosto, quando venne nominato Gianfranco Tomao dal Prefetto di Napoli Claudio Palomba dopo le dimissioni di 13 consiglieri su 24 del comune caivanese retto fino a quel momento dal sindaco Vincenzo Falco. In quell'occasione, oltre alla nomina di Tomao, venne anche avviata la procedura di scioglimento dell’organo consiliare.

Si tratta dell'undicesimo commissariamento che avviene nel comune caivanese dal 1988 ad oggi, cinque dei quali negli ultimi dieci anni. Nei giorni scorsi, aveva fatto molto scalpore l'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia che aveva portato al fermo di nove persone, tra cui due ex consiglieri comunali caivanese: le accuse nei confronti dei nove fermati era quella di associazione di tipo mafioso, estorsioni aggravate dal metodo mafioso, corruzione ed altro aggravati dalla finalità mafiose.

Sandro Ruotolo: "Una buona notizia"

Sandro Ruotolo, esponente del Partito Democratico, attuale responsabile Informazione Dem, ha commentato a Fanpage.it la notizia dello scioglimento del Comune di Caivano, giudicandolo "una buona notizia. Proprio oggi ho incontrato il prefetto di Napoli, noi chiedemmo immediatamente la commissione d'accesso a Caivano e credo che il quadro emerso delinei una situazione ancora più drammatica. Più volte", ha aggiunto Ruotolo, "abbiamo chiesto massima trasparenza e controllo della legalità, il quadro dei Comuni dell'hinterland napoletano esige ancora riflettori accesi. Abbiamo sei amministrazioni sciolte in Campania e non mi meraviglierei se a breve dovessero aumentare. Il tema è come si selezionano le classi dirigenti . E anche le liste civiche, ormai non è più civismo: in alcuni casi spesso è il riciclo della malapolitica".