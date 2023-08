Sciame sismico ai Campi Flegrei, a Pozzuoli verifiche sulle scuole Iniziate le verifiche nelle scuole a Pozzuoli dopo le ultime scosse di terremoto; le prime verifiche nel centro storico, non sono stati segnalati danni.

A cura di Nico Falco

Il Comune di Pozzuoli ha avviato le verifiche tecniche sugli edifici scolastici a seguito delle numerose scosse di terremoto, legate al bradisismo, che si sono verificate nei Campi Flegrei: nella settimana tra il 14 e il 20 agosto sono stati localizzati nella zona 203 terremoti. I controlli sono partiti questa mattina, 22 agosto, e hanno interessato le scuole primarie e secondarie del comune del Napoletano, con priorità per le quelle situate nel centro storico.

Il monitoraggio è costante, spiegano dall'Amministrazione, ma l'obiettivo di questa misura, fortemente voluta dal sindaco, dall'Assessore alla Pubblica Istruzione e dalla dirigente Napolitano, è garantire la sicurezza ai cittadini: nei giorni scorsi dopo scosse di particolare intensità molti erano scesi in strada nel cuore della notte per paura. Spiegano in una nota Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli, e Vittorio Festa, assessore alla Pubblica Istruzione: