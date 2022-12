Sciacalli a Ischia, tra le case della frana con arnesi da scasso: presi in 3, due sono ragazzi Il più piccolo ha 14 anni, gli altri 17 e 22 anni. Presi dalla polizia di Stato durante i controlli anti-sciacallaggio.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Frana a Casamicciola (Ischia) ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si aggiravano tra le case di Casamicciola sgomberate per la zona rossa con gli arnesi da scasso, ma sono incappati nei controlli anti-sciacallaggio delle forze dell'ordine. Si tratta di tre ragazzi, due sono minori: il più piccolo ha 14 anni, l'altro 17. Mentre il maggiore ha 22 anni. Si trovavano in via Casa Mennella, a poca distanza da piazza Maio e dalla zona di via Celario, quelle maggiormente colpite dal fiume di fango e detriti la notte di sabato 26 novembre scorso.

Hanno provato a nascondersi, ma la polizia li ha fermati

I tre avevano con loro diversi arnesi da scasso. Quando è passata la volante della Polizia hanno cercato di nascondersi dietro un furgone, nel tentativo di eludere il controllo. Ma sono stati visti lo stesso. I poliziotti del Commissariato di Ischia li hanno bloccati e perquisiti. Addosso avevano diversi attrezzi atti allo scasso. Si tratta di tre giovani di Forio, di 14, 17 e 22 anni, di cui due con precedenti di polizia. I ragazzi sono stati denunciati per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli ed i due minori sono stati affidati ai familiari.

Allarme sciacalli a Ischia

Continua l'allarme per lo sciacallaggio a Ischia nella zona rossa, dove ci sono le otre 600 case vuote dei 1.100 sfollati. I raid non si fermano nemmeno nei giorni dei funerali delle vittime. Ma i controlli delle forze dell'ordine sono costanti. Era già accaduto lo scorso 4 dicembre, quando un 53enne di Forio, già noto alle forze dell'ordine, era stato sorpreso alla guida di un'auto rubata il giorno prima ad un residente di Ischia impegnato nei soccorsi per la frana di Casamicciola.