Schianto tra un’auto e un furgone nella notte: morti un ragazzo di 19 anni e una giovane donna L’incidente si è verificato sulla Strada Statale 268 a Somma Vesuviana, nella provincia di Napoli: le due vittime viaggiavano entrambe a bordo dell’auto.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un terribile incidente stradale si è verificato questa notte sulla Strada Statale 268 a Somma Vesuviana, nella provincia di Napoli: il bilancio è purtroppo di due vittime, un ragazzo di 19 anni e una giovane donna, ancora in fase di identificazione. Entrambe le vittime viaggiavano a bordo di un'automobile – il 19enne era alla guida della vettura – che, per cause ancora in corso di accertamento, ha invaso la corsia opposta e si è scontrata frontalmente con un furgone che proveniva dall'altra direzione.

Strada chiusa per diverse ore e traffico rallentato

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constare il decesso dei due giovani che si trovavano a bordo dell'automobile; illesi, invece, gli occupanti del furgone. Sul luogo del tragico incidente sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto, che come detto risulta ancora poco chiara.

Per consentire l'intervento dei soccorritori del 118 e poi i rilievi dei militari dell'Arma, il tratto in cui si è verificato l'incidente è stato chiuso per diverse ore in entrambi i sensi di marcia, provocando non pochi disagi alla circolazione automobilistica, per diverso tempo questa mattina fortemente rallentata nella zona.