Schianto tra auto nell'Avellinese, ragazza resta incastrata tra le lamiere Due incidenti stradali in mezz'ora tra a Chiusano San Domenico e ad Avellino; coinvolte quattro automobili, nel bilancio 4 feriti, non gravi.

A cura di Nico Falco

L'incidente sulla SS 400 a Chiusano San Domenico (Avellino)

Nel giro di poche decine di minuti due incidenti si sono verificati nell'Avellinese questa mattina, 3 gennaio; il bilancio è di quattro feriti, trasportati in ospedale per le cure del caso ma non in pericolo di vita. Per entrambi gli episodi è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a liberare le vittime dalle lamiere, per poi affidarle ai sanitari del 118, e hanno liberato la carreggiata dai veicoli danneggiati.

Il primo incidente è avvenuto alle 9.35 nel comune di Chiusano San Domenico, lungo la strada statale SS 400, all'altezza del chilometro 5. Coinvolte due automobili, una Fiat Punto e una Fiat Panda; la prima, per circostanze che restano da chiarire, ha colpito violentemente la parte posteriore destra dell'alta, all'altezza della ruota. I danni sono stati ingenti: distrutte la fiancata della Panda, che è finita fuori strada contro il muro di contenimento, e la parte anteriore della Punto. Nell'impatto una ragazza di 26 anni di Castelvetere sul Calore (Avellino) è rimasta intrappolata nell'abitacolo, è stata estratta dai pompieri e, insieme alla donna alla guida dell'altra vettura, è stata accompagnata dai soccorritori all'ospedale "Moscati" di Avellino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Montemarano – Castelfranci, che si sono occupati dei rilievi.

Circa mezz'ora dopo, alle 10.15, il secondo incidente, a una quindicina di chilometri di distanza, in contrada Scrofeta, nel territorio del comune di Avellino. Anche in questo caso sono rimaste coinvolte due automobili, che si sono scontrate frontalmente; non si esclude che uno dei guidatori abbia perso il controllo del veicolo a causa del fondo stradale bagnato, finendo così nella corsia opposta. Alla guida delle auto un uomo e una ragazza, che sono stati trasportati dal 118 al "Moscati"; i rilievi e le indagini sono affidati alla Polizia Locale di Avellino.

L'incidente in contrada Scrofeta, ad Avellino