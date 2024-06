video suggerito

Schianto tra auto e scooter, gravi 16enne e l’amica 15enne ad Arzano Grave incidente ieri sera, 18 giugno, ad Arzano (Napoli), dove un’auto si è scontrata con uno scooter; due giovani di 15 e 16 anni ricoverati in prognosi riservata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 16 anni e una quindicenne sono stati ricoverati nella notte in gravi condizioni nell'ospedale "Cardarelli" di Napoli, in prognosi riservata: sono rimasti feriti in un incidente avvenuto ad Arzano, in provincia di Napoli, quando lo scooter su cui viaggiavano si è scontrato con un'automobile. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Arpino di Casoria.

L'impatto è avvenuto intorno alle 23 di ieri, 18 giugno, in via Angelo Volpicelli, strada a doppio senso in area residenziale nella cittadina del Napoletano. Per motivi che restano da accertare i due giovani, che viaggiavano su un Honda Sh 125, si sono schiantati contro un'Audi A4 guidata da un 49enne; nell'impatto i ragazzi sono finiti rovinosamente al suolo. Soccorsi dai sanitari del 118, dopo una prima stabilizzazione sul posto sono stati accompagnati all'ospedale Cardarelli, dove i medici hanno disposto il ricovero in prognosi riservata; le loro condizioni di salute sono costantemente monitorate e nelle scorse ore sono stati sottoposti ad accertamenti diagnostici per valutare l'entità delle lesioni.

L'Honda e l'Audi sono stati sequestrati dai carabinieri, che sono al lavoro per ricostruire la dinamica; non si esclude che uno dei due veicoli abbia svoltato da una delle traverse immettendosi sulla strada principale senza rispettare la precedenza e tagliando quindi la strada all'altro.